Σε φάση έντονου μετασχηματισμού έχει εισέλθει η αγορά εργασίας παγκοσμίως, με τις ισορροπίες να μεταβάλλονται ραγδαία και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. Η νέα μελέτη «Worklife Trends 2026» της δημοφιλούς διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Glassdoor, που συνδυάζει την αναζήτηση δουλειάς με τις αξιολογήσεις εταιρειών από τους ίδιους τους υπαλλήλους, σκιαγραφεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ολοένα και πιο ανασφαλείς για τη θέση τους στο μέλλον, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να προσαρμοστούν σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα.

Η πλατφόρμα, που βασίζεται σε εκατομμύρια ανώνυμες αξιολογήσεις εργαζομένων από όλο τον κόσμο, αποτυπώνει με σαφήνεια τις διαθέσεις και τις ανησυχίες μέσα στους χώρους δουλειάς. Παρότι τα στοιχεία αφορούν κυρίως την αμερικανική αγορά, οι τάσεις που αναδεικνύονται έχουν διεθνή βαρύτητα και, όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, τείνουν να επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία με χρονική καθυστέρηση.

Η συνολική εικόνα, λοιπόν, για το τρέχον έτος είναι αντιφατική: από τη μία πλευρά εντείνεται η ανασφάλεια και η δυσπιστία, από την άλλη εμφανίζονται ορισμένες περιορισμένες ευκαιρίες, κυρίως για τους νεότερους εργαζόμενους. Οι πέντε βασικές τάσεις που ξεχωρίζουν αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο αυτή τη διττή πραγματικότητα.

Βαθαίνει η δυσπιστία: Ρήγμα στις σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης

Το πιο ηχηρό μήνυμα της έρευνας αφορά την κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Από το 2023 και μετά, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται όλο και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις και τις αποφάσεις των ανώτερων στελεχών. Οι αναφορές σε προβλήματα επικοινωνίας, αποξένωση και έλλειψη ειλικρίνειας αυξάνονται αισθητά, ενώ πληθαίνουν και οι καταγγελίες ότι οι διοικήσεις κινούνται αντίθετα προς τα συμφέροντα του προσωπικού. Το χάσμα αυτό διευρύνεται ακόμη περισσότερο σε κλάδους υψηλής πίεσης, όπως η τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης, όπου οι αλλαγές είναι συνεχείς και συχνά αιφνιδιαστικές.

Η επιβολή πολιτικών όπως η επιστροφή στο γραφείο ή η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τον σκεπτικισμό. Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με βασικό γνώμονα τη μείωση κόστους και όχι τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, γεγονός που υπονομεύει περαιτέρω το εργασιακό κλίμα.

Οι απολύσεις αλλάζουν μορφή: Κυριαρχεί το μοντέλο των «μικρών κυμάτων»

Μια ακόμη σημαντική μετατόπιση αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μειώνουν το προσωπικό τους. Οι μαζικές απολύσεις δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε επαναλαμβανόμενες, μικρότερης κλίμακας περικοπές. Οι λεγόμενες «κυλιόμενες απολύσεις» πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος και πλέον αποτελούν την πλειονότητα των αποχωρήσεων. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να προσαρμόζουν σταδιακά το ανθρώπινο δυναμικό τους, χωρίς να προκαλούν έντονες αντιδράσεις ή αρνητική δημοσιότητα.

Ωστόσο, για τους εργαζόμενους, η συνεχής αυτή αβεβαιότητα δημιουργεί ένα περιβάλλον μόνιμου άγχους. Η απειλή της απώλειας εργασίας δεν εκδηλώνεται πλέον ως ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως μια διαρκής πιθανότητα, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία και την παραγωγικότητα.

Η επιστροφή στο γραφείο γίνεται «σιωπηρή υποχρέωση»

Παρά την εδραίωση της τηλεργασίας τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στα χρόνια της πανδημίας, όπως όλοι θυμόμαστε, το 2026 σηματοδοτεί μια σαφή στροφή προς τη φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας. Οι επιχειρήσεις δεν επιβάλλουν πάντα ρητά την επιστροφή, ιδίως στο εξωτερικό, ωστόσο δημιουργούν τις προϋποθέσεις που την καθιστούν σχεδόν αναπόφευκτη. Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι όσοι βρίσκονται καθημερινά στο γραφείο έχουν περισσότερες πιθανότητες εξέλιξης και αναγνώρισης. Η «ορατότητα» αποκτά ξανά καθοριστική σημασία, οδηγώντας πολλούς να εγκαταλείπουν την ευελιξία της εξ αποστάσεως εργασίας.

Η τηλεργασία δεν εξαφανίζεται, αλλά μετατρέπεται σε προνόμιο με περιορισμούς. Το δίλημμα μεταξύ επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής ευελιξίας γίνεται όλο και πιο έντονο, με τους εργαζόμενους να καλούνται να επιλέξουν ποια από τις δύο προτεραιότητες θα θυσιάσουν.

Τεχνητή νοημοσύνη: Περισσότερος φόβος παρά άμεση ανατροπή

Η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να έχει προκαλέσει μαζικές ανατροπές στην απασχόληση, με εξαίρεση τις εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά, συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως π.χ. οι μεταφραστές και οι επαγγελματίες του περιεχομένου, βρίσκονται ήδη υπό πίεση, καθώς βλέπουν τις προοπτικές τους να περιορίζονται.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει κυρίως ψυχολογικός, όπως αναφέρεται στη μελέτη. Ο φόβος για το μέλλον υπερβαίνει, προς το παρόν, τις πραγματικές επιπτώσεις. Το τρέχον έτος είναι μια χρονιά δοκιμών και προσαρμογής, περισσότερο παρά ριζικών αλλαγών.

«Δουλειά να υπάρχει» – Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο συμβιβαστικοί

Σε ένα περιβάλλον περιορισμένων ευκαιριών, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εμφανίζονται λιγότερο απαιτητικοί. Η ανάγκη για σταθερό εισόδημα οδηγεί πολλούς στο να αποδέχονται θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις δεξιότητες ή τις φιλοδοξίες τους. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στους νέους, οι οποίοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας υπό δυσμενείς συνθήκες. Η αποδοχή «ενδιάμεσων» ή ακατάλληλων ρόλων μπορεί να προσφέρει άμεση απασχόληση, αλλά ενέχει τον κίνδυνο στασιμότητας και περιορισμένης επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, η παραμονή σε θέσεις που δεν ικανοποιούν τους εργαζόμενους ενισχύει το αίσθημα αποσύνδεσης από την εργασία, ένα φαινόμενο που ήδη απασχολεί έντονα τις επιχειρήσεις διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, πάντως, η έρευνα καταγράφει και μια συγκρατημένα θετική εξέλιξη. Οι εισαγωγικοί μισθοί εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, ιδιαίτερα για όσους έχουν έως τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Μετά από μια περίοδο στασιμότητας, η αγοραστική δύναμη αυτής της κατηγορίας εργαζομένων φαίνεται να ενισχύεται, ξεπερνώντας τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έχουν βελτιώσει εν μέρει τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστική επίδραση στα μεσαία εισοδήματα. Επιπλέον, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να περιορίζει την πραγματική αξία των αποδοχών, διατηρώντας την πίεση στα νοικοκυριά.