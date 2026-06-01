Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας εικοσάχρονος, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και κατάγεται από το Μαρόκο, με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας.

Ονομάζεται Ζαχαρία Μπεν Χαντί και εξυμνούσε με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο τρομοκρατικές επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε βάρος χριστιανών, ενώ διάφορες φράσεις του άφηναν να εννοηθεί ότι ήταν και ο ίδιος έτοιμος να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ο 21χρονος φέρεται να είχε γράψει ότι ήταν «έτοιμος να χτυπήσει όπως στη Μόντενα», αναφερόμενος στην επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε στις 16 Μαΐου στη βόρεια Ιταλία.

Ο Μπεν Χαντί, παράλληλα, είχε αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για τις 9 Ιουνίου, με προορισμό το Μαρόκο. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, ο νέος είχε στρατολογηθεί από τον Ιsis, μετά από προσηλυτισμό μέσω διαδικτύου και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για έναν «μοναχικό λύκο» που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος, πάντως κατά την σημερινή του ανάκριση υποστήριξε ότι δεν στηρίζει καμία τρομοκρατική οργάνωση και ότι οι αναρτήσεις του είχαν στόχο να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες του ίντερνετ.

Αύριο, η αρμόδια δικαστικός αναμένεται να αποφασίσει αν η προσωρινή κράτηση θα μετατραπεί σε προφυλάκιση.