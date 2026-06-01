Ο ράπερ Τράβις Σκοτ, ένας από τους γνωστότερους αστέρες του αμερικανικού χιπ-χοπ, προκάλεσε την οργή των Τούρκων θαυμαστών του, που τον αποδοκίμασαν έντονα τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από μια «εμφάνιση-εξπρές» σε συναυλία, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο όπου πωλούνταν εισιτηρία για την εκδήλωση –έναντι πολλών εκατοντάδων ευρώ το καθένα– αναφερόταν ότι ο Τράβις Σκοτ θα έδινε μια συναυλία «πέραν των κλασικών» του είδους, ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών, μόνο 2.500.

Όμως ο Τράβις Σκοτ, που υποτίθεται ότι ήταν ο «οικοδεσπότης» της βραδιάς, έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους.

Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι ο Αμερικανός σταρ θα εμφανιζόταν από τις 23.00 μέχρι τις 00.30, ανάμεσα σε άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23.00 και ήρθε στις 00.35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε (…) Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

Άλλοι θαυμαστές του Σκοτ, μεταξύ των οποίων και ένας που ισχυρίζεται ότι έδωσε 1.100 ευρώ για ένα VIP εισιτήριο, ζήτησαν να αποζημιωθούν από τη διοργανώτρια εταιρεία.

🔴 #LATEST — Travis Scott was booed off stage in Istanbul after ending his set just 20 minutes in, leaving fans who paid above Türkiye's monthly minimum wage for tickets pic.twitter.com/LVWcKhmL1s — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) May 31, 2026

Ο σταρ πάντως απάντησε στους θαυμαστές του, μέσω του Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του είχε μοναδικό σκοπό «να στηρίξει έναν φίλο» καλλιτέχνη και ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει» στην Τουρκία για να δώσει μια «πραγματική συναυλία».

Ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας Ταϊλάν Εζτσάν υποστήριξε ότι ο Τράβις Σκοτ «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ», έπαιξε τον ρόλο του οικοδεσπότη επί μία ώρα και «πρόσφερε μια έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

🔴 Organizatörden Travis Scott Açıklaması



Travis Scott etkinliğini düzenleyen TemaCC’nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda “konser” olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını açıkladı.



Özcan, etkinliğin en başından itibaren Travis… https://t.co/y7H22xmCd9 pic.twitter.com/V92vBWSuMq — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 1, 2026

Ο Αμερικανός ράπερ, που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν στην Τουρκία, πρόκειται να δώσει απόψε άλλη συναυλία, σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.