Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φίλαθλοι της Άρσεναλ βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε με επεισόδια και μαχαιρώματα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, συνολικά 24 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για έξι περιστατικά μαχαιρωμάτων και δέκα άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.

Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».