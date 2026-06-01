Καλεσμένος στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν σήμερα ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον αείμνηστο Δημήτρη Λιαντίνη, όπου αποκάλυψε κάτι για πρώτη φορά.

«Ο Δημήτρης Λιαντίνης, στενός μου φίλος, το τελευταίο τυπογραφικό της «ΓΚΕΜΜΑ», που μετά έφυγε από αυτό, το είχε αφήσει σε μένα, είχα σχέσεις μαζί του», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήμασταν πάρα πολύ στενοί φίλοι και να πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Πριν φύγει, έστειλε σε 50 Έλληνες ένα αντίτυπο του βιβλίου «ΓΚΕΜΜΑ» και έλεγε στον… Εγώ ξέρω ότι ήμουν ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ένας καθηγητής του, τους υπόλοιπους 48 ούτε η γυναίκα του δεν ξέρει ποιοι είναι.

Ο Δημήτρης Λιαντίνης είχε αποφασίσει να «αποχωρήσει» γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Αυτά που βλέπουμε σήμερα, τα είδε…».