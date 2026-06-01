Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Οι φωνές για βοήθεια που σήμαναν συναγερμό

Όλα άρχισαν λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια.

Οι φωνές ακούγονταν από διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι ανέφεραν ότι λίγη ώρα νωρίτερα ακούγονταν φωνές γυναίκας, οι οποίες όμως είχαν πλέον σταματήσει.

Παρά τα χτυπήματα στην πόρτα, αρχικά κανείς δεν απαντούσε.

Το σοκαριστικό θέαμα μέσα στο διαμέρισμα

Μετά από συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών, ο 41χρονος άνοιξε τελικά την πόρτα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στα ρούχα του υπήρχαν κηλίδες αίματος. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε μέσα στο διαμέρισμα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, πεσμένη στο πάτωμα, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Η ομολογία του 41χρονου

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 41χρονο και τον προσήγαγαν στην αρμόδια υπηρεσία της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, δίνοντας στους αστυνομικούς τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν μέσα στο σπίτι.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού και την πλήρη αποτύπωση των τραυμάτων.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Τα παιδιά, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών, ήταν σε άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού την ώρα του φονικού.

Μετά την τραγωδία, μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

«Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο»

Κάτοικος της περιοχής, που γνώριζε την 39χρονη, μίλησε εμφανώς συγκλονισμένη για την τραγωδία.

«Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα», ανέφερε.

Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας παραμένει συγκλονισμένη από το νέο περιστατικό βίας με θύμα γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Συνεχίζεται η έρευνα

Οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ αναμένεται η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, καθώς οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι η 39χρονη φέρεται να κάλεσε σε βοήθεια πριν οι φωνές της σταματήσουν και οι αστυνομικοί εντοπίσουν λίγο αργότερα το άψυχο σώμα της.