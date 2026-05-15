Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη έχασε τη ζωή της υπό μυστηριώδεις -μέχρι στιγμής- συνθήκες κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Τζαμάικα για τον εορτασμό των γενεθλίων της, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Η 35χρονη Μελίσα Κέρι Σάμναθ μεταφέρθηκε στις 29 Απριλίου στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Cornwall, στο Σεντ Τζέιμς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Τζαμάικα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τη γυναίκα είχε συνοδεύσει στο νοσοκομείο ο Ντέιν Γουάτσον, με τον οποίο φέρεται να είχε παντρευτεί τον Δεκέμβριο του 2025. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό αναζητώντας πλέον τον σύζυγό της, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί» στην έρευνα για τη δολοφονία της.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου έδειξε ότι η Σάμναθ πέθανε από πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο. Παράλληλα, αστυνομικοί εντόπισαν προσωπικά της αντικείμενα και ίχνη αίματος σε κατοικία στην περιοχή Νόργουντ του Σεντ Τζέιμς.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, συγγενείς της αποκάλυψαν ότι λίγο πριν από τις 23:00 το βράδυ, λίγες ώρες πριν από τα γενέθλιά της, η Μελίσα είχε στείλει μήνυμα ζητώντας βοήθεια.

«Θέλω να καλέσετε την αστυνομία, κοιτάξτε την τοποθεσία μου», φέρεται να έγραφε το τελευταίο μήνυμα που έλαβαν οι συγγενείς της στη Νέα Υόρκη.

We are urging the public to share any information on the whereabouts of Dane Watson in connection with the murder investigation of Melissa Kerry Samnath.



if you have information on his whereabouts, contact Crime Stop at 311 and anonymously share what you know. pic.twitter.com/UfMbSw1RlR — CRIME STOP JAMAICA (@CSJAMAICA) May 11, 2026

Συγγενείς και φίλοι κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα αγαπητή και δοτική γυναίκα, με την ανιψιά της να δηλώνει συγκλονισμένη από την τραγωδία. «Δεν της άξιζε αυτό. Ήταν ένας από τους πιο στοργικούς ανθρώπους που γνώρισα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Άλλο άτομο από την οικογένειά της είπε: «Της άρεσε να ταξιδεύει, να εξερευνά νέα μέρη και να περνάει χρόνο με τα άτομα που αγαπούσε περισσότερο. Ο χαμός της άφησε ένα βαθύ πόνο στην οικογένειά μας, που τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς».

Την ίδια ώρα, έχει δημιουργηθεί σελίδα στο GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας και της μεταφοράς της σορού στις ΗΠΑ, με το ποσό των δωρεών να ξεπερνά ήδη τις 10.000 δολάρια, σύμφωνα με το People.

«Καθώς η οικογένειά μας προσπαθεί να αντεπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τη Μελίσα με τον γαλήνιο και όμορφο τρόπο, όπως της αξίζει», συνέχισε ο διοργανωτής της σελίδας. «Για όσους ρώτησαν πώς μπορούν να βοηθήσουν, αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε για να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και της τελετής μνήμης. Αν και δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση να συνεισφέρετε, κάθε δωρεά, προσευχή ή ευγενικό μήνυμα σημαίνει για την οικογένειά μας περισσότερα από όσα μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια».