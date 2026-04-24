Η τελευταία πράξη του δράματος παίζεται σήμερα στο χωριό Δαφνές, όπου παιδιά, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της Ελευθερίας Γιακουμάκη αποχαιρετούν τη 43χρονη που έφυγε τόσο νωρίς και άδικα από τη ζωή από το χέρι του πρώην συντρόφου της.

Η σορός της έχει φτάσει στην εκκλησία από τις 12:00 και αρκετός κόσμος έσπευσε να πει το τελευταίο αντίο στη χαμογελαστή γυναίκα που σε όλη της τη ζωή πάλευε για τα τρία της παιδιά.

Μία κάτοικος του χωριού, εμφανώς συγκλονισμένη, περιέγραψε το σοκ που έχει προκαλέσει η τραγωδία στην τοπική κοινωνία: «Είμαστε όλες συγκλονισμένες. Αυτά τα ακούγαμε στις ειδήσεις και τα βλέπαμε στις ταινίες, και τώρα συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος έφτασε σε αυτό το σημείο. Μια γυναίκα 43-44 χρονών δεν είχε δικαίωμα να ζήσει; Γιατί; Επειδή χώρισε; Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που χώρισε. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή της;».

Όπως ανέφερε, ο δράστης δεν ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία, ενώ δεν είχαν υπάρξει ενδείξεις για προβλήματα στη σχέση της Ελευθερίας. «Ίσως να ήθελε να το αντιμετωπίσει μόνη της», σημείωσε, τονίζοντας ότι η 43χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία βιώνουν πλέον μια ανείπωτη απώλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο μήνυμα που πρέπει να σταλεί σε όλες τις γυναίκες: «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα όταν αντιμετωπίζει το παραμικρό είναι να φύγει ή να απευθυνθεί στην αστυνομία. Τρέμω ολόκληρη. Γιατί να χάνονται έτσι ζωές;».

Οι γιοι της και η 14χρονη κόρη της αδυνατούν ακόμη και τώρα να πιστέψουν πως το νήμα της ζωής της μητέρας τους κόπηκε τόσο βίαια και μάλιστα από έναν άνθρωπο που η ίδια είχε αγαπήσει, σύμφωνα με το creta24.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/04), μέσα στο αυτοκίνητό της, τέσσερις ημέρες αφότου είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι της έδωσε ραντεβού θανάτου την Κυριακή (19/04) και αφού την εκτέλεσε με μια σφαίρα ακριβώς μόλις συναντήθηκαν, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, τόπο καταγωγής του.

Όλες αυτές τις μέρες η οικογένειά της αγωνιούσε για την τύχη της και οι φόβοι τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Ο 40χρονος, την Τρίτη 21 Απριλίου, όταν ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και πως οι αρχές βρίσκονταν κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας κοντά στον Προφήτη Ηλία. Η κηδεία του έγινε χθες Πέμπτη (24/04), στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.