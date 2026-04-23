Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο αποκαλύπτουν τις μεθοδικές κινήσεις του 39χρονου δράστη τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά το έγκλημα, αλλά και την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τόσο τις Αρχές όσο και το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 39χρονος είχε ισχυριστεί ότι οι αμυχές στο πρόσωπό του προέρχονταν από τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του, το οποίο, όπως ανέφερε, είχε εγκαταλείψει στο σημείο της σύγκρουσης. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας παραπλάνησης, καθώς οι κινήσεις του μετά τη δολοφονία δείχνουν ότι επιχείρησε να δημιουργήσει ένα ψευδές άλλοθι.

Την ίδια ώρα, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές αφορά μήνυμα που εστάλη από το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη στα παιδιά της, κίνηση που φέρεται να είχε στόχο να καθυστερήσει τις υποψίες και να κατευθύνει τις πρώτες έρευνες προς λάθος κατεύθυνση.

