Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο αποκαλύπτουν τις μεθοδικές κινήσεις του 39χρονου δράστη τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά το έγκλημα, αλλά και την προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τόσο τις Αρχές όσο και το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 39χρονος είχε ισχυριστεί ότι οι αμυχές στο πρόσωπό του προέρχονταν από τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του, το οποίο, όπως ανέφερε, είχε εγκαταλείψει στο σημείο της σύγκρουσης. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας παραπλάνησης, καθώς οι κινήσεις του μετά τη δολοφονία δείχνουν ότι επιχείρησε να δημιουργήσει ένα ψευδές άλλοθι.
Την ίδια ώρα, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές αφορά μήνυμα που εστάλη από το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα που εστάλη στα παιδιά της, κίνηση που φέρεται να είχε στόχο να καθυστερήσει τις υποψίες και να κατευθύνει τις πρώτες έρευνες προς λάθος κατεύθυνση.
Δείτε το διάλογο με μηνύματα του δολοφόνου με τον αδελφό της 43χρονης
- 39χρονος: Καλημέρα Αλέκο
- Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα
- 39χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;
- Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχομε βρει ακόμη πουθενά
- 39χρονος: Δεν μπορεί ρε φίλε κάποιος θα ενημέρωσε που θα πάει
- Αδερφός 43χρονης: Τίποτα φίλε άστα έχουμε τρελαθεί
- 39χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα
- Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.
- 39χρονος: Καλά κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνα. Και τον χρόνο της να ήθελε, θα το έλεγα κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε εκεί αλλά θυμήθηκα ότι είχα βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε, και δεν μπορεί να μπει.
- Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, αλήθεια.
- 39χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε. Ελπίζω μόνο να είναι καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο (Μοναστήρι). Λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.
- Αδερφός 43χρονης: Που είναι αυτό;
- 39χρονος: Απ’ όσο ξέρω Ρέθυμνο. Λέγαμε να πάμε κάποια στιγμή μαζί, αλλά δεν έχω πάει. Είναι σαν Μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.
- Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε, έφυγε έτσι ξαφνικά χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι, εύχομαι.
- 39χρονος: Αλέκο, μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο, αυτό μου κάνει κι εμένα εντύπωση. Μίλα με την… μήπως ξαναμίλησε με έναν Κώστα. Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Η Μαρία μου είπε ότι της το σήκωσε και το έκλεισε. Αμάν αυτό το πείσμα της. Παίρνω εγώ τώρα μήπως το σηκώσει.
- Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άλλο άστο, μπορεί να τελειώσει η μπαταρία της.