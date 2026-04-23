Η υπόθεση της γυναικοκτονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο Κρήτης συνεχίζει να προκαλεί σοκ, καθώς νέα στοιχεία και ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας φωτίζουν τις κινήσεις του 39χρονου δράστη τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 40χρονος, αμέσως μετά τη δολοφονία, κινήθηκε με τρόπο που δείχνει προσπάθεια αποπροσανατολισμού των αρχών.

Βίντεο που ήρθε στο φως από τον ΑΝΤ1 αποτυπώνει τον ίδιο να βρίσκεται σε επιχείρηση εστίασης, εμφανώς ταραγμένος, με εκδορές στο σώμα και τα ρούχα του. Εκεί φέρεται να ζήτησε ταξί, ενώ πριν αποκαλυφθεί η εμπλοκή του είχε ισχυριστεί ότι τα τραύματά του προήλθαν από τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του — ένα περιστατικό που είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος για να δημιουργήσει άλλοθι.

Στη συνέχεια, ο 40χρονος φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, να επικοινώνησε με οδική βοήθεια και να παρέλαβε τη μηχανή του. Ωστόσο, οι κινήσεις του δεν σταμάτησαν εκεί. Φέρεται να χρησιμοποίησε δεύτερο όχημα που είχε στην κατοχή του και να επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα, εγκαταλείποντάς την. Αμέσως μετά, κατευθύνθηκε ξανά προς την επιχείρηση εστίασης, από όπου κάλεσε ταξί προκειμένου να απομακρυνθεί. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τη διαδρομή και τις επαφές του εκείνες τις ώρες.