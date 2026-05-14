Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πετύχει την αναστολή της ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε και έτσι η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ποινή της μίας αγωνιστικής χωρίς θεατές, που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, θα εφαρμοστεί κανονικά στο τελευταίο παιχνίδι των Play Offs της Super League, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει και το τελευταίο επίσημο ματς του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου.

Το «τριφύλλι» επιχείρησε μέσω αιτήματος αναστολής να αποφύγει την εφαρμογή της απόφασης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επιδιώκοντας να έχει τον κόσμο στο πλευρό του σε μια τόσο συμβολική βραδιά, όμως η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε.

Ως αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αποχαιρετήσει – τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημων αγώνων – το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, στερούμενος τη δυνατότητα ενός συγκινητικού αποχαιρετισμού μαζί με τον κόσμο του.

Υπενθυμίζεται πως στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ βρίσκεται η απόδοση τιμής στην ιστορική έδρα της ομάδας, με έναν συνολικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει φιλικό αγώνα, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά πρωτοβουλιών που θα διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη της Λεωφόρου.