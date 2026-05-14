Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει βάλει στη μεταγραφική του λίστα τον Μίτσελ Εμπουλά της Μετς, με τον Γκαμπονέζο αμυντικό να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο ΠΑΟΚ αναζητά ενίσχυση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και το όνομα του αριστεροπόδαρου στόπερ βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Foot Mercato.

Ο ποδοσφαιριστής μετακόμισε στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2025 από τη Σανλιούρφασπορ και από τότε έχει καταγράψει 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μετς, εκ των οποίων οι 13 στη Ligue 1.

Το αγωνιστικό του προφίλ, ως αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, τον έχει κάνει ιδιαίτερα περιζήτητο, με ενδιαφέρον να υπάρχει όχι μόνο από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και από τη Λε Μαν, τη Γιουνγκ Μπόις, τη Φαμαλικάο, καθώς και από συλλόγους της Ιταλίας.