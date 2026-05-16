Με πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην στο μίτινγκ Ρίο ντε Μαϊόρ στην Πορτογαλία, επέστρεψε στη δράση η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης ταλαιπωρήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα λόγω τραυματισμών, στην Πορτογαλία όμως έκανε την πρώτη της εμφάνιση για το 2026 και τα πήγε εξαιρετικά καθώς έκανε πανελλήνιο ρεκόρ.

Με χρόνο 1:36.33 η Ντρισμπιώτη έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ που ανήκε στη Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία τον περασμένο Μάρτιο στους Βαλκανικούς Αγώνες στη Σμύρνη είχε κάνει 1:37.34.

Η Ντρισμπιώτη πήρε την 3η θέση στον ημιμαραθώνιο βάδην με την επίδοσή της και υπενθύμισε σε όλους πως είναι ικανή να διαψεύδει πάντα τις προβλέψεις.