Η ΑΕΛ νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο για την προτελευταία αγωνιστική των play out αλλά δεν μπορεί να το χαρεί, καθώς υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Super League 2 μετά την ισοπαλία στο Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και σε αντίθεση με ό,τι συνήθιζαν στα προηγούμενα παιχνίδια τους, είχαν και ευστοχία αυτή τη φορά.

Στο 13′ ο Μασόν με σουτ εκτός περιοχής, έπειτα από φάση διαρκείας, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και στο 34′ ήταν η σειρά του Τούπτα να σκοράρει, προ κενής εστίας, μετά το γύρισμα του Σαγάλ, γράφοντας το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, είχαν πολύ καλή ευκαιρία για να μειώσουν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44′ με το ανάποδο ψαλίδι του Τζοβάρα, ο Βενετικίδης όμως έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 2-0.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν ακόμη καλύτερος στο β’ μέρος και οι δύο ομάδες είχαν φάσεις για να σκοράρουν, οι δύο τερματοφύλακες όμως αντιδρούσαν σωστά όποτε χρειαζόταν και το σκορ παρέμενε στο 2-0 μέχρι το 90′, όταν ήρθε το 2-1 από τον Μπάκου μετά την ασυνεννοησία των Βενετικίδη και Ρόσιτς.

Παρά τη νίκη, όμως, η ΑΕΛ υποβιβάστηκε στη Super League 2 καθώς υστερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τον Αστέρα Τρίπολης.

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (93′ Ηλιάδης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγκάλ (84′ Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς (89′ Γκαράτε).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Μήτογλου, Τσακμάκης, Ουκάκι (87′ Αρμπατζίδης), Καραμάνης, Μουτουσαμί (87′ Κίνι), Τσαντίλας (68′ Πνευμονίδης), Τσιλούλης (68′ Μπάκου), Τσούμπερ, Τζοβάρας (78′ Φαν Βέερτ).