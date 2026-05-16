Το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό για την προτελευταία αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης, ενώ τα ΑΕΛ – Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά θα διεξαχθούν κανονικά.

Στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές όλα τα ματς των play out γίνονται την ίδια μέρα και ώρα για λόγους διαφάνειας, τώρα όμως έχουμε αλλαγή δεδομένων λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η χαλαζόπτωση στις Σέρρες είχε ως αποτέλεσμα ο διαιτητής Πολυχρόνης να αποφασίσει, αφού πρώτα είδε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικό χώρος, ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι και αποφάσισε την αναβολή του.

Τα άλλα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής, δηλαδή τα ΑΕΛ – Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, γίνονται κανονικά και αναμένεται η ανακοίνωση της λίγκας για το πότε θα γίνει το Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός.