Υψηλούς προσκεκλημένους φιλοξένησε η δεύτερη μεγάλη θεματική ενότητα του Thermopylae Forum 2026 που διεξάγεται σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.

Ειδικά για το στρατηγικό συνέδριο, ήρθαν στην Ελλάδα, οι Αμερικανοί Στρατηγοί Michael Erik Kurilla, πρώην Διοικητής CENTCOM και Andrew P. Poppas, πρώην Διοικητής FORSCOM, οι οποίοι παράλληλα ξεναγήθηκαν στους χώρους θαυμάζοντας τον ιστορικό τόπο και όπως φάνηκε, γνώριζαν τα πάντα για τη μάχη που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην παγκόσμια ιστορία.

«Με την ενότητα αυτή ανοίγεται ένα κεφάλαιο όπου το Φόρουμ προσπαθεί να οικοδομήσει με συνέπεια τη σύνδεση των Θερμοπυλών με τον ελληνισμό της διασποράς αλλά και με ανθρώπους που από διαφορετικές αφετηρίες υπηρετούν αξίες που ξεπερνούν σύνορα, θεσμούς και εποχές» όπως τόνισε χαρακτηριστικά και η communication strategist, founder & CEO, On Point Communications & PR κα Άντζελα Καραγεώργου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Δρ. Λεωνίδας Τζώνης, άνοιξε τη συζήτηση εστιάζοντας στην ιστορικότητα των Θερμοπυλών και στο γεγονός ότι λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο που διεξάγεται το συνέδριο, 300 άνδρες το 480 π.Χ. έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να προστατεύσουν το πέρασμα. Τα ιδεώδη και η ζέση για την προστασία της πατρίδας είναι διαχρονικά και χαρακτηρίζουν έως και σήμερα τους Έλληνες, είτε ζουν εντός είτε εκτός συνόρων. Έχοντας δίπλα του δύο καταξιωμένους στρατηγούς εν αποστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη σταδιοδρομία και επιτυχίες στην καριέρα τους, αναρωτήθηκε τι θα πρέπει να διαφυλάττουμε στην εποχή μας.

Απαντώντας καταρχάς ο στρατηγός ε.α. των ΗΠΑ, πρώην Διοικητής CENTCOM Michael Erik Kurilla, αναφέρθηκε στα διαχρονικά διδάγματα της στρατιωτικής ιστορίας, την εξέλιξη της διακλαδικής και συμμαχικής συνεργασίας και τον καθοριστικό ρόλο της εμπιστοσύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο στρατηγός ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη μακρόχρονη προσωπική και επαγγελματική σχέση με τον επίσης στρατηγό ε.α. Andrew P. Poppas που μετείχε στο πάνελ, επισημαίνοντας ότι η κοινή τους πορεία εντός του αμερικανικού στρατού εκτείνεται επί δεκαετίες και έχει διαμορφώσει κοινό πλαίσιο επιχειρησιακής αντίληψης και συνεργασίας.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η αναφορά στη Μάχη των Θερμοπυλών του 480 π.Χ., την οποία συνέδεσε με τις σύγχρονες αρχές ηγεσίας και στρατιωτικής αποστολής. Ο Kurilla υπογράμμισε ότι η ιστορική εμπειρία του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών εξακολουθεί να λειτουργεί ως διαχρονικό παράδειγμα πειθαρχίας, αποστολικής προσήλωσης και ηγεσίας υπό συνθήκες συντριπτικής αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επιρροή του μυθιστορήματος Gates of Fire του Steven Pressfield που εκδόθηκε το 1998 και το οποίο – όπως σημείωσε – αξιοποιήθηκε σε στρατιωτικά περιβάλλοντα ως εργαλείο εκπαίδευσης και στοχασμού. «Η λογοτεχνική αποτύπωση της μάχης των Θερμοπυλών λειτουργεί ως μέσο κατανόησης εννοιών όπως η θυσία, η συλλογική ευθύνη και η έννοια της στρατιωτικής αρετής» όπως είπε.

Συνέδεσε μάλιστα τις ιστορικές αναφορές με την επιχειρησιακή του εμπειρία σε Ιράκ και Αφγανιστάν, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε σε δομές ειδικών επιχειρήσεων της Joint Special Operations Command (JSOC). Υπογράμμισε ότι πολλές από τις σημαντικότερες οργανωτικές και επιχειρησιακές εξελίξεις στον σύγχρονο στρατό προέκυψαν μέσα από την ανάλυση αποτυχιών, επιχειρησιακών κενών και κρίσιμων συμβάντων στο πεδίο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έννοια της θεσμικής και διαπροσωπικής εμπιστοσύνης ως θεμέλιο της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας. Όπως ανέφερε, «η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη αλλά οικοδομείται σταδιακά μέσα από συνεχή συνεργασία, κοινές εμπειρίες και μακροχρόνια παρουσία σε περιβάλλοντα υψηλής επιχειρησιακής πίεσης».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, ο κ. Kurilla περιέγραψε τη σημασία της συνεργασίας με εταίρους στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα την περιοχή του Λεβάντε, σημειώνοντας ότι η επιχειρησιακή επιτυχία σε πολυεθνικά σχήματα προϋποθέτει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης. Τόνισε δε ότι η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τυπικές διαδικασίες, αλλά απαιτεί συνεχή επένδυση σε σχέσεις, επικοινωνία και κοινή επιχειρησιακή κουλτούρα.

Παράλληλα μίλησε για τη συχνή του παρουσία στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η άμεση επαφή με τοπικούς και συμμαχικούς παράγοντες συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση των πραγματικών επιχειρησιακών αναγκών και περιορισμών. «Η διαπροσωπική επαφή και η εμπλοκή στο πεδίο επιτρέπουν τη λήψη πιο ρεαλιστικών αποφάσεων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, αναφέρθηκε στη σημασία της διαλειτουργικότητας μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής πόρων, μέσων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε σύγχρονα περιβάλλοντα απειλών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα συστήματα και στην ανάγκη συνεχούς προσαρμογής τακτικών και εκπαίδευσης. «Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία ή τον εξοπλισμό, αλλά πρωτίστως από την ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να προσαρμόζονται σε συνθήκες αβεβαιότητας» όπως είπε.

Κλείνοντας την ομιλία του, συνοψίζοντας τα βασικά διδάγματα της πολυετούς στρατιωτικής του εμπειρίας, ανέδειξε τρεις θεμελιώδεις άξονες: την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αποτελεσματική επικοινωνία. «Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν σταθερές αρχές όχι μόνο για τη στρατιωτική ηγεσία, αλλά και για τη διατήρηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας κάθε συμμαχικού σχηματισμού σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής πολυπλοκότητας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο στρατηγός ε.α. των ΗΠΑ, πρώην Διοικητής FORSCOM Andrew P. Poppas, επικεντρώθηκε στις έννοιες της ηγεσίας, της συλλογικής ευθύνης, της εμπιστοσύνης και της αξιακής συνοχής στους σύγχρονους στρατιωτικούς και θεσμικούς οργανισμούς. Αρχικά αναφέρθηκε στις προσωπικές του ρίζες, υπογραμμίζοντας την ελληνική καταγωγή της οικογένειάς του και τη διαχρονική επίδραση της ελληνικής ταυτότητας στη διαμόρφωση αξιών όπως η κοινωνική προσφορά, η εκπαίδευση και η αίσθηση καθήκοντος προς την κοινότητα. «Η ελληνική πολιτισμική κληρονομιά λειτούργησε ως σταθερός άξονας στη διαμόρφωση της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας» όπως είπε.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του, αποτέλεσε η αναφορά στην αρχαία Σπάρτη και στη Μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.), την οποία προσέγγισε ως διαχρονικό παράδειγμα συλλογικής επιλογής, θυσίας και προσήλωσης σε ανώτερα ιδανικά. Ο κ. Poppas τόνισε ότι οι Σπαρτιάτες δεν έδρασαν απλώς για την υπεράσπιση και την άμυνα ενός γεωγραφικού χώρου, αλλά στο πλαίσιο μιας συνειδητής επιλογής υπεράσπισης αξιών όπως η ελευθερία και η τιμή, επισημαίνοντας τη σημασία του αρχαίου ρητού «Ή ταν ή επί τας» ως συμβολικού πυρήνα συλλογικής ευθύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέλυσε την έννοια της «κοστολογημένης επιτυχίας», υποστηρίζοντας ότι κάθε φορέας οφείλει να κατανοεί το πραγματικό κόστος της αποστολής του, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για το ανθρώπινο δυναμικό και της ανάγκης για υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ ηγετών και ομάδων. Όπως σημείωσε, «η αποτελεσματικότητα μιας στρατιωτικής ή θεσμικής δομής εξαρτάται από την ικανότητά της να δημιουργεί εμπιστοσύνη τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο ομάδας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάκριση μεταξύ ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Ο στρατηγός υπογράμμισε ότι η επιχειρησιακή επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεμονωμένων προσπαθειών, αλλά απαιτεί συνεκτική δράση ομάδων που λειτουργούν βάσει κοινών αρχών, αξιών και επιχειρησιακής πειθαρχίας. Η συλλογική ισχύς, όπως ανέφερε, «αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κοινής κατανόησης».

Ο στρατηγός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της οργανωτικής αξιολόγησης και της διαρκούς προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν πως όλα τα επίπεδα διοίκησης υποστηρίζουν ενεργά την αποστολή και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, «δημιουργούνται λειτουργικές ανισορροπίες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική αποτελεσματικότητα».

Στο επιχειρησιακό επίπεδο, ο κ. Poppas περιέγραψε τη σημασία της ετοιμότητας ως βασικού πυλώνα στρατιωτικής ισχύος. Υπογράμμισε ότι η ετοιμότητα δεν αποτελεί στιγμιαίο αποτέλεσμα, αλλά προϊόν μακροχρόνιας εκπαίδευσης, συνεχούς αξιολόγησης και συστηματικής καλλιέργειας επιχειρησιακής κουλτούρας. «Η ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσεις, όπως σημείωσε, προϋποθέτει υψηλό επίπεδο πειθαρχίας και συντονισμού», κυρίως σε συνθήκες αβεβαιότητας και μεταβαλλόμενων απειλών, όπως συμβαίνει στις μέρες μας.

Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών δώρων στους δύο Στρατηγούς, στον κ. Τζώνη, καθώς και στον Father Archdeacon Μιχάλη Καρλούτσο (Michael Karloutsos), Country Manager για την Ελλάδα, Executive Director IRC Athens & Vice President of Global Government Relations, Hard Rock International, θερμός υποστηρικτής του Thermopylae Forum, την ομιλία του οποίου θα παρακολουθήσετε σε ξεχωριστό άρθρο.