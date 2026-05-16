Με απόφασή της η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», εκδόθηκε μετά τη διαπίστωση ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, γεγονός που αντιβαίνει στην διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 7, του Ν.2725/1999, «Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης».

Σύμφωνα με την απόφαση η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο τα τμήματα χάντμπολ, ποδοσφαίρου γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβου, όπως και τμήματα που έχει σε άλλα αθλήματα.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, πάντως, αναφέρουν πως πρόκειται για ένα τυπικό θέμα που έχει λυθεί και δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην Ένωση και κανένα πρόβλημα. Η ΑΕΚ συνεχίζει άλλωστε κανονικά τις δραστηριότητες της σε όλα τα αθλήματα.