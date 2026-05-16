Καναπέδες σαλονιών, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές και λεκάνες τουαλέτας συγκαταλέγονται στα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που εγκαταλείπονται δίπλα σε κάδους απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος χρήσης τους.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που προκαλούν έκπληξη ακόμη και στους εργαζόμενους της καθαριότητας, οι οποίοι πολλές φορές μένουν άφωνοι μπροστά στα αντικείμενα που καλούνται να απομακρύνουν από τους δρόμους της πόλης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός σπασμένου φέρετρου που είχε αφεθεί σε δρόμο της Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου.

Σε άλλη περίπτωση, οι εργαζόμενοι εντόπισαν ακόμη και μία βάρκα παρατημένη πάνω σε πεζοδρόμιο, σαν να είχε… βγει από τη θάλασσα και να κατέληξε στην ξηρά.

Από υγειονομικό υλικό μέχρι… στέφανα γάμου

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που έχουν βρεθεί πεταμένα στους δρόμους περιλαμβάνονται επίσης αντιδραστήρια αιματολογικών εξετάσεων από μικροβιολογικό εργαστήριο, ληγμένα αναλώσιμα, αλλά και υλικά που θύμιζαν την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με εργαζόμενους της υπηρεσίας, ανάμεσα στα απορρίμματα έχουν εντοπιστεί ρινικοί στυλεοί με υγρό μεταφοράς ιών, απομεινάρια δηλαδή της εποχής του covid, καθώς και στέφανα γάμου, που -όπως σχολιάζουν χαριτολογώντας- πιθανότατα αντιστοιχούσαν σε έναν γάμο που δεν κράτησε.

Χιλιάδες τόνοι ογκωδών στους δρόμους της πόλης

Στον δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 συγκεντρώθηκαν συνολικά 12.500 τόνοι ογκωδών αντικειμένων από όλες τις περιοχές της πόλης.

Για τους πρώτους τεσσεράμισι μήνες του 2026, η ποσότητα έχει ήδη φτάσει τους 5.000 τόνους, με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Λάζαρος Ζαχαριάδης να εκτιμά ότι, αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, το φετινό σύνολο ενδέχεται να ξεπεράσει εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

«Ως πολίτες δεν δείχνουμε να αλλάζουμε συνήθειες, παρά το γεγονός ότι ζητάμε συνεργασία. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν και υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του δήμου κι εμείς να επεμβαίνουμε σε λίγες ώρες για να μαζεύουμε τα ογκώδη αντικείμενα», προσθέτει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ζαχαριάδης.

Δύσκολος ο εντοπισμός των παραβατών

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος, η ταυτοποίηση όσων αφήνουν παράνομα ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν να τα εγκαταλείπουν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παράλληλα, για να μπορέσει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από τον δήμο, θα πρέπει ο παραβάτης να εντοπιστεί τη στιγμή που αφήνει τα αντικείμενα στον δρόμο.

«Θέλουμε μία πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες», συμπλήρωσε ο κ. Ζαχαριάδης.