Αλλαγές στην κυκλοφορία λόγω εκτέλεσης εργασιών θα σημειωθούν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. επί της Λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη και επί της Λεωφόρου Κηφισού σήμερα, Σάββατο 16/5 και αύριο 17/5.

Αναλυτικά οι σχετικές ανακοινώσεις:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 16 και 17-5-2026 και κατά τις ώρες 07:00 έως 10:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα του οδικού άξονα Λεωφ. Κανελλοπούλου, Λεωφ. Αλίμου – Κατεχάκη, Λεωφ. Καρέα, οδός Ελλήνων Αξιωματικών, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Πρωτόπαπα – Αθηνών, Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας, από το ύψος της Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της οδού Αλιμούντος (όριο Λεωφ. Αργυρουπόλεως), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Αθηναίων και Ηλιούπολης.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Επί της Λεωφόρου Κηφισού

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Κηφισού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γ. Παπανδρέου έως το ύψος της συμβολής της με την Λεωφ. Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις 16, 23 και 30-5-2026, κατά τις ώρες 07:00 έως 09:00, περιοχής Δήμων Πειραιά, Μοσχάτου/Ταύρου και Νίκαιας/Αγ. Ι. Ρέντη.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας».