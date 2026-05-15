Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής δύο ναρκαλιευτικά του Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσαν από το λιμάνι της Αουγκούστα στη Σικελία. Πρόκειται για τα πλοία «Κροτόνε» και «Ρίμινι».

Πρώτος προορισμός τους είναι το Τζιμπουτί και στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες, υπό τον όρο να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα.

«Φυσικά, η όποια αποστολή προϋποθέτει τη συμφωνία όλων των χωρών της περιοχής, διότι σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει, δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική αποστολή. Τα πλοία θα κινδύνευαν να γίνουν στόχοι βομβαρδισμών και -από την στιγμή που δεν πάμε εκεί με πλοίο που χρησιμοποιείται σε πόλεμο- δεν θα μπορούσαμε να το διακινδυνεύσουμε», εξήγησε ο Κροζέτο, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρέμβασής του στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ