Η Ελλάδα δεν έγινε ναυτιλιακή δύναμη από τη μια μέρα στην άλλη. Η σχέση της με τη θάλασσα είναι δομική: γεωγραφική, οικονομική, πολιτισμική. Από τους εφοπλιστές που έχτισαν στόλους στο Λονδίνο μεταπολεμικά, ως τις οικογένειες που σήμερα ελέγχουν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, η ελληνική ναυτιλία έχει επιβιώσει από κρίσεις που έχουν εξαφανίσει ανταγωνιστές.

Τώρα, με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν να έχει μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε ζώνη πυρός και την πλειονότητα των μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων να έχει αποσύρει τα πλοία της από την περιοχή, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Και ο Γιώργος Προκοπίου βρίσκεται ακριβώς εκεί που θα περίμενε κανείς για έναν Έλληνα εφοπλιστή: μέσα στην κρίση.

«Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα», είπε ένας ναυλομεσίτης στους FT. «Υπάρχουν όμως και λίγοι “πειρατές” που είναι πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο».

Ο Γιώργος Προκοπίου είχε συνοψίσει εδώ και χρόνια τη φιλοσοφία του, λέγοντας ότι στη ναυτιλία δεν υπάρχει απόδοση χωρίς αποδοχή κινδύνου. Για αυτό, την ώρα που η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών απομακρύνεται από τα Στενά του Ορμούζ, η Dynacom Tankers, συμφερόντων της οικογένειας Προκοπίου, φέρεται να ακολουθεί διαφορετική γραμμή.

Η εταιρεία του 80χρονου εφοπλιστή εμφανίζεται να έχει περάσει 7 δεξαμενόπλοια από τη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη, επιλέγοντας να παραμείνει ενεργή σε ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Εκτιμάται ότι έχει διακινήσει συνολικά περίπου 6,5 εκατομμύρια βαρέλια μέσω των Στενών, καθιστώντας τη Dynacom τον μεγαλύτερο μη ιρανικό μεταφορέα στο πέρασμα.

Με την προσφορά διαθέσιμων πλοίων να έχει περιοριστεί αισθητά, οι αμοιβές για όσους εξακολουθούν να περνούν από την περιοχή έχουν εκτοξευθεί. Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν απειλή, ο εφοπλιστής φαίνεται να διακρίνει ένα παράθυρο για υπερκέρδη.

Η γεωγραφία του κινδύνου

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της κρίσης, αρκούν μερικοί αριθμοί. Πριν τον πόλεμο, περίπου 3.000 πλοία περνούσαν τα Στενά του Ορμούζ κάθε μήνα. Τον Απρίλιο του 2026 μόλις 191 πλοία κατάφεραν να διέλθουν, με την κυκλοφορία να κινείται στο 5% του προπολεμικού μέσου όρου.

Τα πλοία της Dynacom (Shenlong, Smyrni, Marathi, Pola, Odessa, Athina, Atokos) κινούνται με ένοπλους φρουρούς στο κατάστρωμα και με τα συστήματα παρακολούθησης απενεργοποιημένα, ακριβώς επειδή ο Γιώργος Προκοπίου γνωρίζει ότι η ορατότητα σε ζώνη πολέμου δεν είναι πλεονέκτημα.

Η Dynacom δεν είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που επέλεξε αυτή τη γραμμή: και η οικογένεια Εμπειρίκου μέσω της Aeolos Management φέρεται να έχει στείλει πλοία από τα Στενά, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Ο κίνδυνος είναι πραγματικός και μετρήσιμος. Το Star Gwyneth, bulk carrier 83.000 dwt που ανήκει στον στόλο της Star Bulk του εφοπλιστή Πέτρου Πάππα, χτυπήθηκε από βλήμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard. Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο κατά τη στιγμή του χτυπήματος και το περιστατικό, όπως δήλωσε ο ίδιος ο εφοπλιστής στους New York Times, πιθανότατα ήταν ατύχημα.

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, στις 12 Μαΐου, μόλις 12 πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ – 6 εισερχόμενα, 6 εξερχόμενα. Από αυτά, τα 4 πέρασαν με απενεργοποιημένο AIS (Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης). Συνολικά, πάνω από 1.550 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα και 22.500 ναυτικοί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Εβδομήντα χρόνια πριν, άλλο στενό

Η φιλοσοφία αυτή έχει βαθύτερες ρίζες στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας. Το 1956, όταν ο Νάσερ εθνικοποίησε τη Διώρυγα του Σουέζ και τα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, οι πλοιοκτήτες πανικοβλήθηκαν. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος είδαν ευκαιρία: τα έσοδα των δεξαμενόπλοιών τους εκτινάχθηκαν καθώς οι εμπορικές διαδρομές ανασχηματίζονταν.

Και οι δύο είχαν χτίσει τους στόλους τους σε περιόδους ύφεσης, αγοράζοντας πλοία όταν οι τιμές βρίσκονταν στο κατώτατο σημείο τους. Η κρίση τούς βρήκε προετοιμασμένους.

Αυτή η αντικυκλική λογική, να αποκτάς πλοία όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς και να επεκτείνεις τον στόλο εν αναμονή μελλοντικής ζήτησης, παραμένει η σταθερά της ελληνικής ναυτιλίας επί δεκαετίες.

Το ελληνικό πλεονέκτημα

Ο ελληνικός στόλος αντιπροσωπεύει σήμερα το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 61% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα μεγέθη δεν εξηγούνται μόνο από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή γεωγραφική θέση. Εξηγούνται από μια επιχειρηματική κουλτούρα που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ως μεταβλητή προς διαχείριση, όχι ως λόγο αποχής από την αγορά.

Η ιστορία του Γιώργου Προκοπίου είναι η πιο εύγλωττη έκφρασή της. Ξεκίνησε το 1971 με ένα δανεικό δεξαμενόπλοιο. Σήμερα, μέσα από τρεις εταιρείες (Dynacom Tankers, Dynagas και Sea Traders) διαχειρίζεται στόλο 102 πλοίων. Πίσω του, πόλεμοι, πειρατεία, κυρώσεις, πανδημία. Μπροστά του, πάντα η ίδια εκτίμηση: το ρίσκο που δεν αναλαμβάνεις το πληρώνεις αλλιώς.

Από τον Ωνάση στον Προκοπίου, η ελληνική ναυτιλία επαναλαμβάνει την ίδια απάντηση σε κάθε κρίση: η θάλασσα ήταν πάντα επικίνδυνη. Αυτό δεν είναι λόγος να μείνεις στο λιμάνι.