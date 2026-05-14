Το πρόσωπο του Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε σε τοιχογραφία μέσα στα ερείπια της Γάζας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης από κατοίκους της περιοχής για τη δημόσια στήριξή του προς την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Η ενέργεια αυτή συνέβη έπειτα από τη συμβολική κίνηση του νεαρού άσου των Καταλανών, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της φιέστας τίτλου πάνω στο ανοιχτό πούλμαν της ομάδας, ζήτησε από φίλαθλο μια παλαιστινιακή σημαία και συνέχισε τους πανηγυρισμούς κρατώντας την εμφανώς μπροστά στο κοινό.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονη απήχηση και αποτέλεσε αφορμή για την καλλιτεχνική αυτή πρωτοβουλία στη Γάζα, όπου street artists επέλεξαν να αποτυπώσουν το πρόσωπό του ανάμεσα στα χαλάσματα, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, την παλαιστινιακή σημαία στα χέρια και βλέμμα που αποπνέει αποφασιστικότητα.

A mural made for Lamine Yamal in Gaza.



Yamal had waved a Palestinian flag during FC Barcelona’s title celebrations. pic.twitter.com/XzsaR0YiVH — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 13, 2026

Η κίνηση του Γιαμάλ δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στον ποδοσφαιρικό ούτε στον πολιτικό χώρο. Ο προπονητής του, Χάνσι Φλικ, σχολίασε πως τέτοιες ενέργειες δεν τον εκφράζουν συνήθως, ωστόσο αναγνώρισε πως πρόκειται για προσωπική επιλογή του ποδοσφαιριστή.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ, υπουργό Εθνικής Ασφάλειας και ηγετική μορφή του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του ποδοσφαιριστή μέσω δημόσιας ανάρτησης.

LOS SIONISTAS PUEDEN DESTRUIR LAS CASAS, PERO NO EL ALMA: ¡en los escombros de Gaza pintan a Lamine Yamal y la bandera de Palestina! #FreePalestine pic.twitter.com/uoY5TKiBXH — Enrique Villuendas (@EVilluendasC) May 13, 2026

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο Γιαμάλ γίνεται θέμα τοιχογραφίας. Στα 18α γενέθλιά του, ο street artist Tv Boy είχε δημιουργήσει στη Βαρκελώνη ένα graffiti που τον απεικόνιζε ως Superman, με το γράμμα «L» στη θέση του χαρακτηριστικού συμβόλου του υπερήρωα. Ωστόσο, η τοιχογραφία στη Γάζα φαίνεται να έχει σαφώς βαρύτερο συμβολικό φορτίο.