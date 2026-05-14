Νεαροί άνδρες που μεγάλωσαν με απεριόριστη πρόσβαση στην πορνογραφία μέσω smartphones και διαδικτύου παραδέχονται ότι η συνήθεια αυτή άλλαξε βαθιά τον τρόπο που βλέπουν τις γυναίκες, το σεξ και τις σχέσεις τους. Αρκετοί άνδρες ηλικίας 20 έως 30 ετών περιέγραψαν πώς η πορνογραφία έγινε μέρος της καθημερινότητάς τους ήδη από την παιδική ηλικία και πώς έχει διαστρεβλώσει τις ζωές τους.

Ένας 26χρονος από την Ουάσινγκτον είπε ότι ξεκίνησε να βλέπει πορνό όταν ήταν ακόμη στην έκτη δημοτικού. «Γυρνούσα σπίτι μετά το σχολείο, έβλεπα πορνό και μετά κοιμόμουν. Πολύ γρήγορα έγινε καθημερινότητα», ανέφερε. «Μέχρι τα 18 μου έβλεπα δύο ή τρεις φορές τη μέρα».

Όπως παραδέχτηκε, η συνεχής έκθεση επηρέασε άμεσα τον τρόπο που έβλεπε τις γυναίκες γύρω του. «Άρχισα να βλέπω διαφορετικά τις κοπέλες που μου άρεσαν. Σκεφτόμουν περισσότερο μέρη του σώματός τους παρά ολόκληρο τον άνθρωπο», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι πολύ γρήγορα άρχισε να αναζητά όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο, πριν ακόμη αποκτήσει πραγματική ερωτική εμπειρία. «Το πορνό ουσιαστικά μου έλεγε τι να μου αρέσει αντί να το ανακαλύψω μόνος μου», εξήγησε. «Αφήνει πολύ λίγο χώρο για αυτό που θα λέγαμε “φυσιολογικό” ή ήπιο σεξ. Όλα πάνε από το 0 στο 100 πολύ γρήγορα».

Όταν άρχισε να έχει σεξουαλικές σχέσεις στο πανεπιστήμιο, είπε ότι είχε μπερδευτεί πλήρως για το τι πραγματικά θέλουν οι γυναίκες. «Με έκανε να πιστεύω ότι οι γυναίκες δεν θέλουν καθόλου τρυφερότητα στις σεξουαλικές επαφές, ότι όλες ήθελαν κάτι πολύ σκληρό και υπερβολικά κυριαρχικό», ανέφερε. Ο ίδιος πιστεύει ότι η γενιά του έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη συνεχή έκθεση στο πορνό. «Για πολλούς ανθρώπους η σεξουαλικότητα μοιάζει περισσότερο με συναλλαγή παρά με εμπειρία σύνδεσης», είπε. «Για τον μέσο νέο άνδρα, το σεξ έχει μετατραπεί σε κάτι σαν γρήγορη δόση νικοτίνης ή ναρκωτικού».

Ένας 28χρονος από τη Φλόριντα σχολίασε ότι οι προηγούμενες γενιές έπρεπε να αναζητήσουν ενεργά την πορνογραφία. «Τη δεκαετία του ’60 και του ’70 οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε σε σκοτεινούς κινηματογράφους ή σε… περιοχές με κόκκινα φώτα. Τώρα το έχεις συνέχεια στην τσέπη σου», είπε.

Ο 28χρονος, πατέρας δύο παιδιών, δήλωσε ότι, παρότι ήταν άριστος μαθητής και ιδιαίτερα επιτυχημένος σε όλους τους τομείς της ζωής του, ένιωθε ότι η χρήση πορνογραφίας ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει. «Ήμουν τελειομανής, είχα άριστους βαθμούς, ήμουν αρχηγός στις αθλητικές ομάδες και δραστήριος στην εκκλησία», είπε. «Σε κάθε τομέα της ζωής μου ένιωθα ότι μπορώ να πετύχω ό,τι θέλω, αλλά αυτό το κομμάτι ένιωθα ότι έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο».

Όπως εξήγησε, η έκθεσή του σε σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο μέσω Instagram τον οδήγησε σταδιακά στο πορνό. «Ήταν μια αργή και συνεχής ροή σεξουαλικού περιεχομένου που με έβρισκε παντού», είπε. «Όπου κι αν γύριζα, υπήρχε όλο και περισσότερο».

Όταν προσπάθησε να το σταματήσει, διαπίστωσε ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από όσο φανταζόταν. «Όσο περισσότερο προσπαθούσα να το κόψω, τόσο πιο αδύνατο φαινόταν», παραδέχτηκε. Τελικά δημιούργησε την εφαρμογή Relay, όπου χρήστες μπορούν ανώνυμα να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην προσπάθεια περιορισμού της πορνογραφίας.

«Η ντροπή και η απομόνωση κρατούν πολλούς ανθρώπους παγιδευμένους», είπε. «Οι περισσότεροι έχουν κουραστεί να παλεύουν μόνοι τους». Ένας 25χρονος από τη βορειοδυτική Αγγλία, που μεγάλωσε σε αυστηρό μουσουλμανικό περιβάλλον, παραδέχτηκε ότι το πορνό τού δημιούργησε έντονη ενοχή αλλά και διαστρεβλωμένη εικόνα για τις γυναίκες.

«Εύχομαι να μην το είχα ανακαλύψει ποτέ», είπε. «Αρχίζεις να σεξουαλικοποιείς συνηθισμένες γυναίκες. Γίνεται δύσκολο να έχεις απλές φιλικές σχέσεις με το άλλο φύλο». Παράλληλα, ανέφερε ότι το πορνό δημιούργησε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το γυναικείο σώμα. «Οι πορνοστάρ έχουν τέλεια σώματα και πολύ μακιγιάζ. Τα στάνταρ ανεβαίνουν πάρα πολύ και μετά αυτό δεν μεταφράζεται στην πραγματική ζωή», είπε.

Ένας 21χρονος εργαζόμενος σε αποθήκη στο Σιάτλ δήλωσε ότι το πορνό επηρεάζει ακόμα και την αυτοπεποίθησή του στις σχέσεις. «Σου αφαιρεί την ανάγκη να βγεις έξω και να ψάξεις κάποιον που θα μπορούσε να σε κάνει ευτυχισμένο», είπε. «Σε κάνει να φοβάσαι ότι δεν θα είσαι αρκετός ή ότι δεν θα μπορείς να ικανοποιήσεις μια σύντροφο κι έτσι αποφεύγεις εντελώς τις σχέσεις».

Ο ίδιος είπε ότι ξεκίνησε να βλέπει πορνό στα 10 του χρόνια και ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας η χρήση έγινε σχεδόν καθημερινή. «Ήμουν μόνος στο σπίτι, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το κινητό δίπλα μου. Πολύ εύκολα γινόταν καθημερινή συνήθεια», ανέφερε.

Ο 26χρονος από την Ουάσιγκτον κατέληξε λέγοντας ότι πιστεύει πως, χωρίς την εύκολη πρόσβαση στο πορνό, πολλοί νέοι άνδρες θα είχαν μεγαλύτερη ανάγκη να δημιουργήσουν πραγματικές σχέσεις, όπως αναφέρεται στην έρευνα της New York Post.

«Αν το πορνό έβγαινε από την εξίσωση, πολλοί άνδρες θα έβγαιναν αύριο κιόλας να βρουν σύντροφο και να χτίσουν σχέση», είπε. «Αλλά το πορνό μπορεί να καλύψει όλες τις σεξουαλικές ανάγκες χωρίς να χρειαστεί να πλησιάσεις πραγματικά κάποιον».