Νέα έντονη συζήτηση γύρω από το διαβόητο Bohemian Grove έχει προκαλέσει ομάδα δυτών και ερευνητών που πραγματοποίησε αποστολή στον Russian River της Καλιφόρνια, κοντά στην απομονωμένη περιοχή που συνδέεται με το κλειστό κλαμπ ισχυρών προσωπικοτήτων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ήρεμα και ρηχά σημεία του ποταμού στη Βόρεια Καλιφόρνια, με τη χρήση καταδυτικού εξοπλισμού, υποβρύχιων drones, ανιχνευτών μετάλλων και εξοπλισμού magnet fishing, στο πλαίσιο έρευνας για περιοχές που σχετίζονται με ιστορικές υποθέσεις εξαφανίσεων.

Η αποστολή εξελίχθηκε κοντά σε έκταση που συνδέεται με το Bohemian Grove, το ιδιωτικό καταφύγιο που είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες για τη φιλοξενία ισχυρών πολιτικών, επιχειρηματικών στελεχών και διεθνών προσωπικοτήτων μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ενδιαφέρον γύρω από τη μυστικοπαθή λέσχη ενισχύθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν διέρρευσε στο διαδίκτυο μία φερόμενη ως άκρως απόρρητη λίστα μελών της ελίτ αδελφότητας, προσφέροντας στο κοινό μία σπάνια ματιά στον κλειστό κύκλο μερικών από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου.

Παράλληλα, στο YouTube εμφανίστηκε βίντεο με τίτλο «Infiltrating Bohemian Grove (Part 1) | Getting Inside the World’s Most Secret Elite Club», το οποίο υποστηρίζει ότι ομάδα ατόμων κατάφερε να εισέλθει στις αυστηρά φυλασσόμενες εγκαταστάσεις προτού εντοπιστεί. «Διεισδύσαμε στο Bohemian Grove, το πιο μυστικοπαθές καταφύγιο ελίτ στον κόσμο», αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο. «Στο Μέρος 1 καταγράφουμε πώς μπήκαμε και τι είδαμε πριν το αντιληφθεί κάποιος». Στην ίδια περιγραφή σημειώνεται επίσης ότι το συγκρότημα «φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες ισχυρούς παγκόσμιους ηγέτες, διευθύνοντες συμβούλους και πολιτικούς, αλλά το κοινό δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να δει τι πραγματικά συμβαίνει στο εσωτερικό».

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν άμεσες και έντονες. Ένας χρήστης έγραψε: «Ψάχνω συχνά για νέα βίντεο διείσδυσης, καθώς αυτά κατεβαίνουν γρήγορα, και ειλικρινά πιστεύω ότι και αυτό θα κατέβει. Χαίρομαι που το βλέπω. Συνεχίστε έτσι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να εξερευνούν και να αποκαλύπτουν τα μυστικά τους με κάθε κόστος». Άλλος σχολιαστής προειδοποίησε: «Πρέπει να είστε προσεκτικοί, μπορεί να σας πυροβολήσουν επί τόπου σε απαγορευμένη περιοχή εκεί. Μπορεί να δώσουν μία προειδοποίηση ή και καμία. Το τρομακτικό είναι ότι δεν μπορείς να δεις την ασφάλεια».

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης στον Russian River, η ομάδα εξερεύνησης επικεντρώθηκε σε δημόσια μονοπάτια και σημεία της όχθης με θέα προς την περίμετρο του συγκροτήματος. Οι ερευνητές κατέγραψαν δασικές διαδρομές, προειδοποιητικές πινακίδες και μακρινές κατασκευές που ήταν ορατές από τις όχθες του ποταμού, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη είσοδο σε περιορισμένο ιδιωτικό χώρο.

Με τη χρήση συστήματος καταδύσεων τύπου hookah και υποβρύχιων drones, η ομάδα σάρωσε βυθισμένες περιοχές και ανέσυρε διάφορα αντικείμενα θαμμένα στα ιζήματα, ανάμεσά τους αλιευτικό εξοπλισμό, μεταλλικά συντρίμμια και εγκαταλελειμμένα προσωπικά αντικείμενα. Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα ευρήματα ήταν και ένα οστό που εντοπίστηκε κοντά στην όχθη. Οι εξερευνητές εκτίμησαν αργότερα ότι επρόκειτο πιθανότατα για υπολείμματα ζώου και όχι για στοιχείο που να συνδέεται με ανθρώπινη υπόθεση.

Παρά τη φημολογία και τις εικασίες που ενισχύονται από τη μυστικότητα που περιβάλλει το Bohemian Grove, οι δύτες υπογράμμισαν ότι η αποστολή τους επικεντρωνόταν αποκλειστικά στο περιβάλλον του ποταμού και όχι στο ίδιο το ιδιωτικό καταφύγιο. Ωστόσο, το Bohemian Grove συνεχίζει εδώ και χρόνια να αποτελεί αντικείμενο αντιπαραθέσεων και έντονου ενδιαφέροντος λόγω της ελίτ σύνθεσης των μελών του και των αυστηρά προστατευμένων συγκεντρώσεών του.

Η οργάνωση, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά τη διαρροή του καταλόγου μελών της, ο οποίος αποκάλυψε ονόματα που συνδέονται με τη λέσχη. Σύμφωνα με τις αναφορές, στη λίστα περιλαμβάνονταν προσωπικότητες όπως ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ και ο πρώην επικεφαλής της Google, Έρικ Σμιντ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κατά το παρελθόν μέλη της λέσχης υπήρξαν επίσης ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο Ρόναλντ Ρίγκαν και ο Χένρι Κίσινγκερ.

Όπως αναφέρει η nypost το Bohemian Grove έχει δεχθεί και επικρίσεις εξαιτίας της πολιτικής αποκλεισμού των γυναικών, μία πρακτική που υπήρξε για χρόνια συνηθισμένη σε ιστορικές ιδιωτικές λέσχες μελών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τα τελευταία χρόνια εγκαταλείπεται ολοένα και περισσότερο.