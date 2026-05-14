Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε πως ο Γιώργος Λιανός βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor», τονίζοντας ότι ο παρουσιαστής παραμένει συνεχώς στο πλευρό του παίκτη που νοσηλεύεται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 14 Μαΐου, ο ίδιος είπε ότι «αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα. Και λόγω του Γιώργου, που ξέρετε, ο Γιώργος είναι και συνεργάτης, κι αυτός ήταν χάλια».

«Όλων το μυαλό μας είναι το παιδί να μπορέσει να είναι καλά και τώρα να πάει στην Αμερική και να μπορέσει να καλυτερεύσει το άλλο του πόδι».

«Ο Γιώργος Λιανός είναι σε σοκ, είναι εκεί συνέχεια δίπλα στο παιδί. Σε σοκ είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι φοβερό», τόνισε.