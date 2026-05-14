Οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τα σενάρια για πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς, παρενέβη δημόσια, στέλνοντας σαφές μήνυμα τόσο προς τον πρώην πρωθυπουργό όσο και προς την ηγεσία του κόμματος, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο Νίκος Παππάς απηύθυνε κάλεσμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αλέξη, μίλα με τον Σωκράτη». Παράλληλα, υποστήριξε πως η αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε λανθασμένη επιλογή, σημειώνοντας ότι «η παραίτησή του ήταν ένα λάθος», όπως και η συνολική απομάκρυνσή του από το κόμμα.

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, οφείλει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, «θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος τις αμέσως επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του», ενώ τόνισε πως θεωρεί αυτονόητη τη σύγκληση των κομματικών οργάνων χωρίς άλλη καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι «έχουμε αργήσει».

Ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν αφορά προσωπικές σχέσεις ή φιλικές επαφές, αλλά θεσμική υποχρέωση των δύο πλευρών. «Εδώ δεν πρόκειται για μία προσωπική σχέση ή σε μία βόλτα που θα καταλήξουν δύο φίλοι να πάνε. ‘Έχει και ο ένας και ο άλλος μια θεσμική ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να απευθυνθεί στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντάς του πως «Αλέξη έχουμε μια ψηφισμένη πολιτική που απαιτεί συνεργασία» και ότι αυτή η «πρόταση συνεργασίας περιλαμβάνει και εσένα».

Σε ερώτηση σχετικά με τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια πολιτικών συνεργασιών, ο κ. Παππάς απέφυγε να μιλήσει εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού, δηλώνοντας πως «αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στο Αλέξη». Ωστόσο, εκτίμησε ότι «θα εκπλαγώ αν ο Αλέξης Τσίπρας αποστεί από μια πολιτική» που, όπως είπε, είχε οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Αναφορά έκανε και στις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Αναπληρωτή Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βασιλειάδη, σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης κομμάτων. Ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι «ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στον κ. Χατζηνικολάου και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι η στρατηγική και η επιθυμία του», ενώ άφησε αιχμές κατά του Κώστα Βασιλειάδη, λέγοντας πως «δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος».

Στη συνέχεια, ο πρώην υπουργός πρότεινε τη διεξαγωγή ενός ευρύτερου πολιτικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι «πρέπει να γίνει τώρα ένα στρογγυλό τραπέζι» με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, του Σωκράτη Φάμελλου, της Λούκας Κατσέλη, του Νίκου Κοτζιά και του Πέτρου Κόκκαλη. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την καθυστέρηση στη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος, τονίζοντας ότι «δεν προτίθεμαι ούτε να μεθερμηνεύσω ούτε να προκαταλάβω τέτοιες αποφάσεις» της σημερινής ηγεσίας.

Ο Νίκος Παππάς στάθηκε ιδιαίτερα και στις εσωτερικές φωνές που, όπως είπε, καλλιεργούν κλίμα διάσπασης. «Πρέπει να παραμεριστούν, όπου παρευρίσκονται, απόψεις διχαστικές που λένε “δεν πειράζει θα πάμε όλοι χώρια”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για πληροφορίες που θέλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εξετάζουν το ενδεχόμενο παραίτησης προκειμένου να ενταχθούν σε ενδεχόμενο νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε αρνητικός απέναντι σε τέτοιες κινήσεις. Όπως δήλωσε, τέτοιες συμπεριφορές «προσβάλλουν και αυτόν που εκπληστηριάζει την έδρα του και τον υπερθεματιστή».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να τοποθετηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια, τονίζοντας πως λείπουν τα «ανοιχτά χαρτιά». Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ύπαρξης ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων, σημείωσε ότι αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ υπογράμμισε ότι ο προοδευτικός κόσμος δικαιούται μια συγγνώμη. «Δεν φαίνεται εναλλακτική που μπορεί να ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι» είπε, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ιστορικές ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Παππάς εξέφρασε την αίσθηση ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης τα οποία δεν αξιοποιούνται. «Αισθάνομαι ότι μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται» δήλωσε, καταλήγοντας με την επισήμανση πως «οι ασάφειες, οι εκκρεμότητες, διφορούμενες απαντήσεις είναι για άλλους καιρούς δεν είναι για προεκλογικούς καιρούς».