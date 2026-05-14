Ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτηρίζει την άνοδο του ανισημιτισμού στη Βρετανία έντονα ανησυχητική και λέει ότι όσο οργισμένος και αν είναι κάποιος από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή τίποτα δεν δικαιολογεί την εχθρότητα προς άλλους ανθρώπους ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σε άρθρο του στο περιοδικό New Statesman, ο 41χρονος πρίγκιπας Χάρι άσκησε εμμέσως κριτική εναντίον της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είπε ότι οι νόμιμες διαμαρτυρίες δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε μίσος.

«Σε όλη τη χώρα βλέπουμε μια βαθιά ανησυχητική άνοδο του αντισημιτισμού. Εβραϊκές κοινότητες–οικογένειες, παιδιά, απλοί άνθρωποι–φτάνουν σε θέση να νιώθουν ανασφαλείς στα μέρη τα οποία αποκαλούν σπίτι τους. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί αλλά και να μας ενώνει», έγραψε σήμερα ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου.

Η Βρετανία έχει καταγράψει αύξηση του αντισημιτισμού εις βάρος των 290.000 Εβραίων της χώρας μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα, με ένα κύμα εμπρηστικών επιθέσεων με στόχο εβραϊκούς χώρους λατρείας στο Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τον Απρίλιο δύο Εβραίοι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σε μια επίθεση την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική.

Μερικοί πολιτικοί και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας υποστηρίζουν ότι ο αντισημιτισμός έχει πυροδοτηθεί από εξτρεμιστικά μηνύματα σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια “άνευ προηγουμένου” επιχείρηση ενόψει των προγραμματισμένων ογκωδών φιλοπαλαιστινιακών και αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων το Σάββατο.

Στο άρθρο του ο Χάρι, ο οποίος δεν κατονομάζει το Ισραήλ, γράφει ότι “υπάρχει μεγάλη και δικαιολογημένη ανησυχία με τον αριθμό των απωλειών στη Μέση Ανατολή” και ότι οι εικόνες καταστροφής από τη Γάζα, τον Λίβανο και αλλού έχουν “συγκλονίσει τον κόσμο συθέμελα”.

Ο Χάρι, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια, γράφει: «Τίποτα, είτε πρόκειται για την κριτική εις βάρος μιας κυβέρνησης είτε για την πραγματικότητα της βίας και της καταστροφής, δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει την εχθρότητα προς έναν ολόκληρο λαό ή μια θρησκεία».

Ο ίδιος ο πρίγκιπας μάλιστα είχε δεχτεί επικρίσεις επειδή είχε φορέσει ναζιστική στολή σε ένα μασκέ πάρτι πριν από 20 χρόνια, κάτι το οποίο παραδέχτηκε τώρα ως σφάλμα του. «Είμαι απολύτως ενήμερος για τα λάθη του παρελθόντος μου–απερίσκεπτες ενέργειες, για τις οποίες έχω ζητήσει συγγνώμη, έχω αναλάβει ευθύνη και έχω διδαχθεί από αυτά», καταλήγει το άρθρο του.