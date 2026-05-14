Η εθνική ομάδα του Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία όπου και θα προετοιμαστεί για το Μουντιάλ 2026, με τους συμπατριώτες τους να φωνάζουν συνθήματα για θάνατο στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.

Χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ενκελάμπ της Τεχεράνης και αποχαιρέτησαν την εθνική ομάδα που αναχώρησε για την Τουρκία, όπου και θα γίνει η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εθνική ομάδα αποκάλυψε τη φανέλα που θα φοράει στους αγώνες του Μουντιάλ, με το πλήθος, από την πλευρά του, να φωνάζει συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ», με τους ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν.

Το Ιράν θα δώσει και τους τρεις αγώνες του ομίλου στις ΗΠΑ, με αντιπάλους τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο.