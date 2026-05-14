Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κρεμλίνου, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις ως την απόλυτη απόδειξη υποκρισίας.



Ο Γάλλος πρόεδρος, μέσω διαδικτυακού μηνύματος, υπογράμμισε ότι ενώ η Μόσχα υποτίθεται πως διαπραγματεύεται μια ευαίσθητη εκεχειρία, την ίδια στιγμή κλιμακώνει τη βία κατά του άμαχου πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι βομβαρδισμοί αυτοί είναι οι σημαντικότεροι των τελευταίων ετών, όμως η στόχευση αθώων πολιτών δεν φανερώνει δύναμη στο πεδίο της μάχης.



Αντιθέτως, ο Γάλλος ηγέτης εκτιμά πως αυτή η τακτική αναδεικνύει την αδυναμία της Ρωσίας και το στρατηγικό της αδιέξοδο στην Ουκρανία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρει ότι η Ρωσία δεν έχει πλέον λύσεις στο στρατιωτικό επίπεδο και δεν ξέρει πως να τελειώσει τον επιθετικό της πόλεμο.



Η Γαλλία θα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του πληθυσμού της και θα συνεχίσει να ενεργοποιείται για την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών και μίας ειρήνης δίκαιης και διαρκούς που θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.