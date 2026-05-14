Ο Έλον Μασκ είναι ένας από τους πλέον προβεβλημένους CEO που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, στο πλαίσιο της πολυπληθούς αμερικανικής επιχειρηματικής αποστολής.

Σύμφωνα με αμερικανικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ, περισσότεροι από δώδεκα κορυφαίοι επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (μεταξύ άλλων από Apple, Tesla, Nvidia, Meta, Visa, JP Morgan, Boeing, Cargill) βρίσκονται στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να «ανοίξει» περαιτέρω την κινεζική αγορά σε αμερικανικά συμφέροντα.

Ο Μασκ έδωσε το «παρών» στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, όπου εθεάθη να κάθεται δίπλα στον Τιμ Κουκ και να κλέβει για λίγο την παράσταση από το αυστηρό διπλωματικό κλίμα με χαμόγελα και χιουμοριστικές γκριμάτσες προς τους φωτογράφους.

Tesla CEO Elon Musk, right, arrives with his son X Æ A-Xii for the meeting between Chinese Premier Li Qiang and U.S. business representatives, at the Great Hall of the People in Beijing, Thursday, May 14, 2026.

Φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα τον δείχνουν να στέκεται μαζί με υπουργούς και ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς ο Τραμπ ανταλλάσσει χειραψία με τον Σι, σε μια εικόνα που υπογραμμίζει τον ρόλο του ως «ανεπίσημου πρεσβευτή» της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας στην Κίνα.

Elon Musk listens to the speech of Chinese President Xi Jinping during a state dinner with President Donald Trump at the Great Hall of the People on Thursday May 14, 2026, in Beijing.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του μαζί με τον γιο του, X Æ A‑Xii, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στο περιθώριο των επαφών Τραμπ–Σι, με διεθνή δίκτυα να τον απαθανατίζουν να φθάνει στον χώρο χέρι‑χέρι με το παιδί του.

Παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα του προέδρου, ο Μασκ συμμετείχε σε χωριστή συνάντηση με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, μαζί με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως ο Κουκ και ο Χουάνγκ, σε κλειστές συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τα chips και την πρόσβαση της αμερικανικής υψηλής τεχνολογίας στην κινεζική αγορά.