Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 6/6 όταν τη χτύπησε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6:30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει το ERTnews η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν συγκρούστηκε (καθότι και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη ήταν εν κινήσει) με διερχόμενο λεωφορείο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.