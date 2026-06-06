Η Ολλανδία είναι αυτή που θα σηκώσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Αυτό προέβλεψε ένας επιστήμονας από την Γερμανία, ο οποίος μάλιστα είχε πέσει μέσα στις τρεις τελευταίες χώρες που κατέκτησαν το Μουντιάλ.

Ο Γιόακιμ Κλεμέντ, οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής, είχε προβλέψει πως το Μουντιάλ 2014 θα το κατακτήσει η Γερμανία, το 2018 η Γαλλία και το 2022 η Αργεντινή και τώρα έκανε την πρόβλεψη του και για το Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η Ολλανδία θα γίνει η επόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια και στον τελικό θα παίξει με την Πορτογαλία. Παράλληλα στον δρόμο προς τον τελικό θα υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις.

Η Ολλανδία θα αποκλείσει στους «8» τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο από την πλευρά της θα αποκλείσει στους «8» την Αργεντινή του Μέσι και στα ημιτελικά την Αγγλία.