Με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται στη Βοστώνη σε ιδιωτική επίσκεψη με αφορμή reunion στο πανεπιστήμιο όπου φοίτησε έχει αρχίσει η ονοματολογία για τον επικείμενο ανασχηματισμό που φέρνει η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ αλλά και η απώλεια του Νίκου Ταγαρά, όπου αναζητείται ο διάδοχός του στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου όμως τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά, καθώς την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr στην επιλογή για το υπουργείο Μεταφορών δίνει μεγάλη βαρύτητα και γι’ αυτό αναζητείται πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία και πολιτικό αποτύπωμα, μάλιστα όταν την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός συνάντησε στο γραφείο του τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για να του προτείνει τη θέση του γραμματέα, ο ίδιος ζήτησε μια μικρή πίστωση χρόνου για την ανακοίνωση γιατί ήθελε να παραμείνει μέχρι τα εγκαίνια του νέου σιδηροδρόμου, ωστόσο οι εξελίξεις έτρεξαν.

Τις τελευταίες ώρες διακινείται σενάριο για μετακίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλο Μαρινάκη στο νευραλγικό πόστο αυτό του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών. Αυτό θα σήμαινε αυτόματα αλλαγή κυβερνητικού εκπροσώπου με την Αλεξάνδρα Σδούκου νυν εκπρόσωπου τύπου της ΝΔ, να μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου θα πρέπει να επιλεγεί ένα πρόσωπο που δεν θα κατέβει στις εκλογές, δηλαδή δεν θα μπει στο κυνήγι του σταυρού και αυτό γιατί όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα υπάρξουν περιορισμοί.

Η επιστροφή

Όπως όλα δείχνουν ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου θα εισέλθει εκ νέου στο κυβερνητικό σχήμα με τις πληροφορίες να συγκλίνουν για τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον πρωθυπουργό.

Η θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος

Στο τραπέζι είναι τα ονόματα του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, που είχε θητεύσει στο ΥΠΕΝ την περίοδο 2021-2023, του Θανάση Ζεμπίλη από την Εύβοια και του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν αναφορικά με τις μετακινήσεις και αντικαταστάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, και πως ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει από τη Δευτέρα και οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη.