Drones της Ουκρανίας έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής 5/6 μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μια δίκαιη απάντηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.