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Drones της Ουκρανίας έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής 5/6 μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στα νότια της Ρωσίας, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη στη βόρεια Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον πόλεμό της και να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της ζωής. Οποιαδήποτε μορφή αδικίας κατά της Ουκρανίας θα λάβει μια δίκαιη απάντηση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Σεβτσένκο στο Χάρκοβο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τον οικισμό Σεβτσένκο που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε άμεσα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.