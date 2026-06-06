Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) θα πρέπει ν’ αποφύγει τη μετατροπή των τεχνικών αναφορών «σε εργαλεία άσκησης πολιτικής πίεσης», εάν επιθυμεί να συνεισφέρει σε μία διπλωματική λύση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απώλεια της εποπτείας της ΔΥΑΕ σε μερικές εγκαταστάσεις προκλήθηκε από επιθέσεις κι όχι από την έλλειψη συνεργασίας από τη μεριά του Ιράν.

«Η ΔΥΑΕ χρησιμοποιεί τις συνέπειες των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να δημιουργήσει “ασάφεια” γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης» στμπλήρωσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.