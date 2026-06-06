Στην τελική ευθεία μπαίνει ο προεκλογικός αγώνας για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και ο αντίπαλος του Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Ενρίκε Ρικέλμε δήλωσε πως αν εκλεγεί θα πάρει για προπονητή τον Γιούργκεν Κλοπ.

Συγκεκριμενα, όπως υποστηρίζει η «Marca» ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο, που είναι επιλογή του Ρικέλμε για τη θέση του τεχνικού διευθυντή εάν κερδίσει τις εκλογές, τότε θα μιλήσει με τον Γερμανό τεχνικό και θα προσπαθήσει να τον πείσει για να αναλάβει την ομάδα.

«Για τον πάγκο, μας έχει μεταφέρει ένα μόνο όνομα. Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το Champions League, που επέστρεψε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας μετά από δεκαετίες αναμονής, που έκανε την Ντόρτμουντ πρωταθλήτρια εναντίον οικονομικών γιγάντων και που έχει αφήσει κάτι ακόμη πιο σημαντικό από τους τίτλους εκεί που βρισκόταν: ταυτότητα, χαρακτήρα, ηγεσία και μια κουλτούρα νίκης που βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια», ανέφερε ο Ρικέλμε και πρόσθεσε:

«Εάν αυτή την Κυριακή τα μέλη με εμπιστευτούν, την επόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, ο Ραούλ Γκονζάλες Μπλάνκο θα επικοινωνήσει με τον Γιούργκεν Κλοπ για να του μεταφέρει προσωπικά το αθλητικό μας έργο».