Μετά την συμφωνία με τον Κεμ Μπιρτς και τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια ακόμη σπουδαία μεταγραφική κίνηση.

Συγκεκριμένα, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης έφτασαν σε συμφωνία με τον Ι-Τζέι Λίντελ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Μπρούκλιν Νετς.

Ο 25χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε Πέλικανς και Μπουλς, με τελευταίο σταθμό τους Νετς.

Η φετινή σεζόν ήταν και η κορυφαία στην καριέρα του. Σε 26 αγώνες στο NBA είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και σχεδόν 49% στα σουτ εντός πεδιάς.

Ο Άρης και ο παίκτης έχουν συμφωνήσει σε όλα και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε ο Αμερικανός φόργουορντ να ανακοινωθεί και επίσημα.