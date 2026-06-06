Νέα στοιχεία για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ παρουσιάζει το NBC News, το οποίο επικαλείται νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) αναβάθμισε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο την αξιολόγηση αντικατασκοπευτικής απειλής που αφορά το Ισραήλ, εκφράζοντας ανησυχίες για αυξημένη δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών εις βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.

Η DIA εξέδωσε τις τελευταίες εβδομάδες τη νέα εκτίμηση της αντικατασκοπείας, εν μέσω αυξανόμενων διαφωνιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όπως αναφέρουν, η DIA κυκλοφόρησε εσωτερική ενημέρωση, στην οποία το επίπεδο απειλής από το Ισραήλ αναβαθμίστηκε στην κατηγορία «critical» (κρίσιμο).

NBC News reports that the Pentagon has raised its warning level regarding alleged Israeli espionage activities in the United States to a critical level. pic.twitter.com/nTu9gA7ryw — Al-Estiklal English (@alestiklalen) June 6, 2026

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση βασίζεται σε ανησυχίες που επικρατούν στο Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια να παρακολουθεί κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, επιδιώκοντας να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις εσωτερικές συζητήσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με έναν από τους νυν αξιωματούχους, η αξιολόγηση της DIA συνοδεύεται από έγγραφο επτά σελίδων και σχετικό διάγραμμα. Στο κείμενο αναφέρεται ότι η δυνατότητα του Ισραήλ να διεξάγει επιχειρήσεις ανθρώπινης κατασκοπείας αλλά και τεχνικής συλλογής πληροφοριών αξιολογείται ως «κρίσιμη».

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι στο έγγραφο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα περιστατικά που ενίσχυσαν τις αμερικανικές ανησυχίες.

Pentagon raised threat of Israeli spying on US to highest level, US media reports



📌 Assessment reportedly cites concerns Israel is intensifying efforts to surveil senior US officials



📌 Report says Israel’s human espionage and technical intelligence-gathering capabilities… pic.twitter.com/j77ufDn6ov — Anadolu English (@anadoluagency) June 6, 2026

Η απάντηση του Ισραήλ

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς ψευδείς».

«Το Ισραήλ δεν συλλέγει πληροφορίες για αμερικανικούς φορείς, πόσο μάλλον για κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Οι δραστηριότητες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στοχεύουν στους εχθρούς της χώρας και όχι στους συμμάχους της. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είτε βασίζεται σε λανθασμένη πληροφόρηση είτε έχει πολιτικά κίνητρα».

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι «ολόκληρη αυτή η ιστορία είναι ψευδής και βασίζεται σε πηγή που δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει».

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, που εποπτεύει το σύνολο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της DIA, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

The Pentagon has raised its assessment of an Israeli espionage threat against the United States to its highest level, according to US media reports citing sources.



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Οι φόβοι για εντατικοποίηση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας

Παρότι η κατασκοπεία μεταξύ συμμάχων και αντιπάλων αποτελεί διαχρονικά μέρος των διεθνών σχέσεων, οι νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες κινήσεις του Ισραήλ ξεπερνούν κατά πολύ τα συνήθη επίπεδα πληροφοριακής δραστηριότητας που θεωρούνται αναμενόμενα μεταξύ κρατών.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι δεν γνωρίζουν αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που οδήγησε την DIA στην απόφαση να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού.

Η αυξημένη επιφυλακή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζονται να συγκρούονται για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στο Ιράν και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του NBC News, οι δύο ηγέτες είχαν πρόσφατα ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Μάλιστα, ο Τραμπ φέρεται να παραδέχθηκε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, καθώς εντείνονται τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι στρατηγικοί στόχοι των δύο χωρών στη Μέση Ανατολή παραμένουν ευθυγραμμισμένοι.

Από την εφαρμογή της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ επιδιώκει διπλωματική συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει εκφράσει δημόσια αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα τηρήσει μια τέτοια συμφωνία.

Ο Νετανιάχου φέρεται να υποστηρίζει την επανέναρξη αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ διαφωνεί με τις πιέσεις του Τραμπ για περιορισμό των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, η πιο άμεση συνέπεια της νέας αξιολόγησης είναι ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα λαμβάνουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας όταν ταξιδεύουν στο Ισραήλ ή όταν συναντώνται με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν πάντως ότι δεν φαίνεται να επηρεάζεται η στενή ανταλλαγή πληροφοριών που πραγματοποιείται καθημερινά μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ ήδη λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας όταν επισκέπτονται το Ισραήλ», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Είναι γνωστό ότι συλλέγουν πληροφορίες με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο».

Μια παλιά ανησυχία των αμερικανικών υπηρεσιών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και άλλες χώρες, διατηρούν εκτεταμένους μηχανισμούς αντικατασκοπείας με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων τόσο από αντιπάλους όσο και από συμμάχους. Στόχος είναι η προστασία κρατικών μυστικών αλλά και η παρακολούθηση πιθανών προσπαθειών προσέγγισης ή στρατολόγησης Αμερικανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με πρώην διπλωμάτες και στελέχη της εθνικής ασφάλειας, το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες διατηρεί τη φήμη μιας χώρας που δρα ιδιαίτερα επιθετικά στον τομέα των πληροφοριών, ακόμη και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον στενότερο σύμμαχό του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, Αμερικανοί αξιωματούχοι συχνά λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν ταξιδεύουν στο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις προσωρινές συσκευές τηλεφώνου («burner phones»), ειδικούς υπολογιστές και αυξημένα μέτρα προφύλαξης κατά τις συνομιλίες τους σε ξενοδοχεία.

Η Έμιλι Χάρντινγκ, αντιπρόεδρος του Τμήματος Άμυνας και Ασφάλειας και διευθύντρια του προγράμματος πληροφοριών, εθνικής ασφάλειας και τεχνολογίας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει «μια εξαιρετικά επιθετική υπηρεσία πληροφοριών».

«Ενδιαφέρονται σε υπερβολικό βαθμό να γνωρίζουν τι κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τις ισραηλινές υπηρεσίες.

Οι παλιές υποθέσεις κατασκοπείας

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ είχαν δοκιμαστεί σοβαρά τη δεκαετία του 1980, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση του αναλυτή πληροφοριών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Τζόναθαν Πόλαρντ, ο οποίος καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη αφού διαπιστώθηκε ότι είχε παραδώσει στο Ισραήλ απόρρητα έγγραφα.

Από την άλλη πλευρά, και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορηθεί ότι παρακολουθούν συμμάχους τους. Αυτό έγινε γνωστό το 2013 μέσα από τις αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνόουντεν, οι οποίες έδειξαν ότι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ αυτών και το κινητό τηλέφωνο της τότε καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Παρά τις ανησυχίες, ΗΠΑ και Ισραήλ παραμένουν στενοί σύμμαχοι και οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται στενά εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι υποψίες για πιθανή ισραηλινή κατασκοπευτική δραστηριότητα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι δύο κυβερνήσεις δεν συμφωνούν πλήρως για τον πόλεμο με το Ιράν, ενδέχεται να επηρεάσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τους.