Τα τελευταία χρόνια, η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη. Νέα προϊόντα εμφανίζονται διαρκώς, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε λίγες ημέρες. Κάποια από αυτά γνωρίζουν τεράστια δημοτικότητα για ένα διάστημα και στη συνέχεια εξαφανίζονται από το προσκήνιο.

Υπάρχει όμως ένα συμπλήρωμα που όχι μόνο διατηρεί τη δημοτικότητά του, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο: το μαγνήσιο.

Και όχι άδικα. Το συγκεκριμένο μέταλλο συμμετέχει σε εκατοντάδες βιοχημικές διεργασίες του οργανισμού και συνδέεται με σημαντικές λειτουργίες που αφορούν το νευρικό σύστημα, τους μύες, τον μεταβολισμό, την ποιότητα του ύπνου και τη συνολική υγεία.

«Το μαγνήσιο έχει πολλά οφέλη για προβλήματα πέψης, ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, ανακούφιση από τον ύπνο και το άγχος… και πολλά άλλα», εξηγεί η Δρ. Uma Darji, MD, οικογενειακή γιατρός στη Βόρεια Καρολίνα.

Παρά τη μεγάλη δημοφιλία του, ωστόσο, ένα ερώτημα συνεχίζει να απασχολεί όσους ξεκινούν να λαμβάνουν συμπληρώματα μαγνησίου: πόσο γρήγορα λειτουργεί πραγματικά;

Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο περίπλοκη από όσο θα ήθελαν πολλοί.

Η μεγάλη παρανόηση: Γιατί το μαγνήσιο δεν είναι «μαγικό χάπι»

Στην εποχή του TikTok και των viral συμβουλών ευεξίας, πολλοί άνθρωποι περιμένουν να δουν θεαματικές αλλαγές μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που θα πάρουν ένα συμπλήρωμα.

Οι γιατροί, όμως, προειδοποιούν ότι αυτή η προσδοκία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα συμπληρώματα δεν κάνουν άμεσα θαύματα», τονίζει ο Δρ. Shasawat Kumar, MD, παθολόγος στα Ιατρικά Γραφεία του Μανχάταν.

Όπως εξηγεί, τα συμπληρώματα δεν λειτουργούν σαν φάρμακα που καταστέλλουν άμεσα ένα σύμπτωμα. Ο ρόλος τους είναι διαφορετικός.

«Τα συμπληρώματα υποστηρίζουν τη φυσική βιολογία του σώματός σας. Δεν την ενισχύουν άμεσα. Συχνά μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να συσσωρεύσουν αρκετή επίδραση τα συμπληρώματα πριν γίνουν αντιληπτά τα αποτελέσματά τους. Μπορούν να βοηθήσουν στην αργή αναπλήρωση των συνολικών αποθεμάτων βιταμινών και μετάλλων στο σώμα».

Με απλά λόγια, το μαγνήσιο δεν αλλάζει τη λειτουργία του οργανισμού από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε πολλές περιπτώσεις, το σώμα χρειάζεται χρόνο για να απορροφήσει το μέταλλο, να το μεταφέρει στους ιστούς και να αποκαταστήσει τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν.

Πόσο χρόνο χρειάζεται τελικά για να δράσει το μαγνήσιο;

Η διάρκεια που απαιτείται για να γίνουν αισθητά τα αποτελέσματα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Πρώτα απ’ όλα, έχει σημασία ο λόγος για τον οποίο λαμβάνει κάποιος το συμπλήρωμα. Άλλο είναι η αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και άλλο η βελτίωση του ύπνου ή η αποκατάσταση μιας πραγματικής ανεπάρκειας.

«Το μαγνήσιο μπορεί να χρειαστεί από μερικές ώρες έως αρκετές εβδομάδες για να δράσει, ανάλογα με τον λόγο λήψης του», εξηγεί η Δρ. Darji.

Η ίδια επισημαίνει ότι ορισμένες δράσεις εμφανίζονται γρήγορα επειδή το μαγνήσιο επιδρά άμεσα στη λειτουργία των μυών και των εντέρων. Άλλες όμως απαιτούν σταδιακή αποκατάσταση των αποθεμάτων του οργανισμού.

Την ίδια εικόνα περιγράφει και ο Δρ. Raj Dasgupta, MD, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Sleepopolis.

«Εξαρτάται από τον στόχο. Ορισμένες μορφές μπορούν να δράσουν μέσα σε λίγες ώρες, αλλά για τον ύπνο, τα μυϊκά συμπτώματα ή τη διόρθωση χαμηλών επιπέδων μαγνησίου, μπορεί να χρειαστούν ημέρες έως εβδομάδες επειδή το σώμα πρέπει να το απορροφήσει, να το χρησιμοποιήσει και να βελτιώσει τα χαμηλά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου».

Οι μορφές μαγνησίου που δρουν πιο γρήγορα

Δεν είναι όλα τα συμπληρώματα μαγνησίου ίδια. Κάθε μορφή έχει διαφορετικό βαθμό απορρόφησης και χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τη Δρ. Natasha Bhuyan, MD, οικογενειακή γιατρό, οι μορφές που συνήθως προσφέρουν ταχύτερα αποτελέσματα είναι:

Το κιτρικό μαγνήσιο

Το υδροξείδιο του μαγνησίου

Οι συγκεκριμένες μορφές χρησιμοποιούνται συχνά για προβλήματα του πεπτικού συστήματος, καθώς έχουν πιο άμεση επίδραση στη λειτουργία του εντέρου.

Δυσκοιλιότητα: Η περίπτωση όπου το μαγνήσιο μπορεί να δράσει μέσα σε λίγες ώρες

Όταν ο στόχος είναι η ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, τα αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν εντυπωσιακά γρήγορα.

Το κιτρικό μαγνήσιο και το υδροξείδιο του μαγνησίου μπορούν να προκαλέσουν κινητοποίηση του εντέρου μέσα σε 30 λεπτά έως 6 ώρες.

«Αυτές οι μορφές τραβούν νερό στα έντερα, το οποίο μαλακώνει τα κόπρανα και βοηθά τα έντερα να κινούνται», εξηγεί ο Δρ. Dasgupta.

Ωστόσο, η ακριβής ταχύτητα εξαρτάται από παράγοντες όπως η δόση, η ενυδάτωση του οργανισμού και οι ατομικές ιδιαιτερότητες κάθε ανθρώπου.

Μυϊκές κράμπες: Γιατί χρειάζεται υπομονή

Οι μυϊκές κράμπες αποτελούν έναν από τους συχνότερους λόγους για τους οποίους κάποιος στρέφεται στο μαγνήσιο. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν προκαλούνται όλες οι κράμπες από χαμηλά επίπεδα μαγνησίου.

Αφυδάτωση, κυκλοφορικά προβλήματα, έντονη άσκηση, ακόμη και ορισμένα φάρμακα μπορούν να ευθύνονται για το πρόβλημα.

Εάν όμως η αιτία σχετίζεται πράγματι με χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου, το γλυκινικό ή το κιτρικό μαγνήσιο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συμπτωμάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, απαιτούνται αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες συνεχούς λήψης πριν γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές.

Ύπνος και άγχος: Η χαλάρωση έρχεται νωρίς, τα αποτελέσματα αργότερα

Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν να λαμβάνουν μαγνήσιο ελπίζοντας ότι θα κοιμηθούν καλύτερα από το πρώτο κιόλας βράδυ.

Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ο κανόνας. «Το μαγνήσιο δεν λειτουργεί σαν υπνωτικό χάπι και δεν θα σας ρίξει αμέσως», τονίζει ο Δρ. Dasgupta.

Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι μια ήπια αίσθηση χαλάρωσης των μυών μέσα σε 30 έως 60 λεπτά.

Οι πιο ουσιαστικές βελτιώσεις στον ύπνο και τη διαχείριση του άγχους, όμως, συνήθως εμφανίζονται μετά από ημέρες ή εβδομάδες συστηματικής χρήσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και το καλύτερο συμπλήρωμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις σωστές συνήθειες ύπνου, όπως το σταθερό ωράριο κατάκλισης και αφύπνισης.

Για αυτές τις περιπτώσεις, το γλυκινικό μαγνήσιο θεωρείται η πλέον κατάλληλη μορφή.

Ανεπάρκεια μαγνησίου: Η περίπτωση που απαιτεί ιατρική παρακολούθηση

Όταν υπάρχει πραγματική ανεπάρκεια μαγνησίου, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.

Ο Δρ. Dasgupta υπογραμμίζει ότι κανείς δεν θα πρέπει να επιχειρεί αυτοδιάγνωση. «Συμπτώματα όπως κόπωση, αδυναμία, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή μυϊκοί σπασμοί δεν πρέπει να αυτοδιαγιγνώσκονται επειδή μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται με πολλές άλλες παθήσεις».

Η διάγνωση πρέπει να γίνεται μέσω αιματολογικών εξετάσεων και ιατρικής αξιολόγησης, ενώ η διάρκεια αποκατάστασης των επιπέδων μαγνησίου διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πόσο μαγνήσιο χρειαζόμαστε καθημερινά;

Οι ανάγκες του οργανισμού εξαρτώνται από την ηλικία και το φύλο.

Γενικά:

Οι ενήλικες άνδρες χρειάζονται 400 έως 420 mg ημερησίως.

Οι ενήλικες γυναίκες χρειάζονται 310 έως 320 mg ημερησίως.

Η κάλυψη αυτών των αναγκών είναι συχνά εφικτή μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής.

Οι τροφές που αποτελούν φυσικές «βόμβες» μαγνησίου

Ο Δρ. Kumar επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές φυσικές πηγές μαγνησίου που μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινότητα:

Σπόροι κολοκύθας

Σπόροι chia

Αμύγδαλα

Κάσιους

Μαύρα φασόλια

Φακές

Σπανάκι και άλλα φυλλώδη λαχανικά

Καστανό ρύζι

Βρώμη

Αβοκάντο

Μαύρη σοκολάτα

Χρειάζεστε πραγματικά συμπλήρωμα;

Παρά τη δημοφιλία του μαγνησίου, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται απαραίτητα συμπληρώματα. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα να λαμβάνουν συμπλήρωμα μαγνησίου», υποστηρίζει η Δρ. Bhuyan.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα άτομα με νεφρική νόσο, καθώς το πλεονάζον μαγνήσιο μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό όταν τα νεφρά δεν μπορούν να το αποβάλουν αποτελεσματικά.

Το τελικό μήνυμα των ειδικών

Το μαγνήσιο μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία, αλλά δεν αποτελεί μια άμεση ή καθολική λύση για κάθε πρόβλημα.

Η μορφή που θα επιλέξετε, η δοσολογία, ο λόγος λήψης και η συνολική κατάσταση της υγείας σας είναι παράγοντες που καθορίζουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και τον χρόνο εμφάνισης των αποτελεσμάτων.

«Ο λόγος έχει σημασία, επειδή η δυσκοιλιότητα, ο ύπνος, οι κράμπες και η ανεπάρκεια μπορεί να απαιτούν διαφορετικές μορφές, δόσεις και χρονοδιαγράμματα», καταλήγει ο Δρ. Dasgupta.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη αλήθεια γύρω από το μαγνήσιο: δεν υπάρχει μία απάντηση για όλους. Υπάρχει μόνο η σωστή χρήση, η συνέπεια και οι ρεαλιστικές προσδοκίες.