Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει εξελιχθεί σε μια «διατροφική μανία« και αυτή η υπερβολή προκαλεί σύγχυση γύρω από το τι μπορεί – και τι δεν μπορεί – να κάνει για τον οργανισμό μας.

Πολλοί τη συνδέουν αποκλειστικά με την αύξηση της μυϊκής μάζας, όμως ο ρόλος της είναι πολύ ευρύτερος: συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, από την παραγωγή ορμονών, ενζύμων και αντισωμάτων έως τη διατήρηση της δομής πολλών ιστών, μεταξύ των οποίων και τα οστά.

Την ίδια στιγμή, οι συμβουλές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά παρουσιάζονται με τρόπο απλουστευτικό. Ωστόσο, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία, το σωματικό μέγεθος, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, την κατάσταση υγείας, ακόμη και τη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνει κάποιος.

Για να ξεχωρίσει κανείς τις διατροφικές αλήθειες από την υπερβολή και τους μύθους, διατροφολόγοι στο Eating Well εξηγούν τι ισχύει πραγματικά για τέσσερις από τις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις γύρω από την πρωτεΐνη…

Αλήθεια 1: Πιθανότατα δεν τρώτε αρκετή πρωτεΐνη

Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν υπεραρκετή πρωτεΐνη. Αυτή η εκτίμηση βασιζόταν σε παλαιότερα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ένας μέσος υγιής ενήλικας χρειάζεται περίπου 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Ωστόσο, η επιστήμη της διατροφής εξελίσσεται συνεχώς. Με την πάροδο των ετών, όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι παλαιότερες συστάσεις μπορεί να ήταν επαρκείς για την αποφυγή έλλειψης, αλλά δεν ήταν απαραίτητα οι ιδανικές για τη βέλτιστη υγεία. Νεότερες διατροφικές κατευθυντήριες οδηγίες αύξησαν σημαντικά τις συστάσεις για την ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης, προτείνοντας πλέον περίπου 1,2 έως 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ, όμως οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι η επίτευξη αυτού του στόχου δεν απαιτεί απαραίτητα ριζική αλλαγή στη διατροφή. Το ζητούμενο δεν είναι να ανατραπεί πλήρως το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα, αλλά να προστεθούν έξυπνα και πρακτικά πηγές πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα.

Για παράδειγμα, στο πρωινό και στα σνακ, εύκολες επιλογές είναι το στραγγιστό γιαούρτι, τα αυγά, το χούμους, το τυρί, ο τόνος, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι. Στο μεσημεριανό και το βραδινό, μπορούν να προστεθούν φασόλια, φακές, τόφου, τέμπε, κοτόπουλο, άπαχο κρέας ή ψάρι σε σαλάτες, ζυμαρικά και άλλα πιάτα.

Αλήθεια 2: Η πρωτεΐνη στηρίζει τους μυς, αλλά δεν τους «χτίζει» μαγικά

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλοί προσπαθούν να αυξήσουν την πρωτεΐνη στη διατροφή τους είναι η επιθυμία για περισσότερη μυϊκή μάζα. Και αυτό έχει βάση, καθώς οι μύες δεν συμβάλλουν μόνο στη δύναμη, αλλά βοηθούν και το σώμα να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τις θερμίδες και τη γλυκόζη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μεταβολική υγεία.

Ωστόσο, γύρω από τη μυϊκή ανάπτυξη υπάρχει μια συχνή παρανόηση. Η πρωτεΐνη παρέχει αμινοξέα, δηλαδή τα «δομικά υλικά» που χρησιμοποιεί το σώμα για να επιδιορθώνει και να χτίζει μυϊκό ιστό. Όμως, η απλή αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργηθεί σημαντική νέα μυϊκή μάζα σε υγιείς ενήλικες.

Η πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά για να ενεργοποιηθεί πραγματικά η διαδικασία μυϊκής ανάπτυξης χρειάζεται και το κατάλληλο ερέθισμα. Αυτό το ερέθισμα είναι η άσκηση με αντιστάσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας καλός στόχος είναι τουλάχιστον δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα. Αυτό μπορεί να σημαίνει προπόνηση με βάρη, ασκήσεις με λάστιχα αντίστασης ή ακόμη και ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις και κοιλιακοί.

Αλήθεια 3: Οι περισσότεροι δεν καταναλώνουμε την πρωτεΐνη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο

Ένα ακόμη σημαντικό όφελος της πρωτεΐνης είναι ότι βοηθά στον μεγαλύτερο κορεσμό μετά το γεύμα. Αυτό συμβαίνει με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, η πρωτεΐνη χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διασπαστεί και να χωνευτεί, με αποτέλεσμα να παραμένει για περισσότερη ώρα στο στομάχι. Παράλληλα, διεγείρει την απελευθέρωση ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη.

Για όσους έχουν στόχο την απώλεια βάρους, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο: η πέψη της πρωτεΐνης απαιτεί περισσότερη ενέργεια σε σχέση με το λίπος ή τους υδατάνθρακες, κάτι που μπορεί να αυξήσει σε μικρό βαθμό το θερμιδικό έλλειμμα.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δεν αξιοποιούν πλήρως αυτά τα οφέλη. Συνήθως, η κατανάλωση πρωτεΐνης είναι άνισα κατανεμημένη μέσα στην ημέρα: το μεγαλύτερο μέρος λαμβάνεται στο βραδινό, λίγο λιγότερο στο μεσημεριανό και πολύ μικρότερη ποσότητα στο πρωινό ή στα σνακ.

Οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι το σώμα δεν αποθηκεύει την πρωτεΐνη για μελλοντική χρήση με τον τρόπο που αποθηκεύει άλλες μορφές ενέργειας. Γι’ αυτό, η σωστή κατανομή της μέσα στην ημέρα φαίνεται να υποστηρίζει καλύτερα τον κορεσμό, την ενέργεια και τη μυϊκή υγεία.

Έτσι, κάποιος μπορεί να λαμβάνει συνολικά αρκετή πρωτεΐνη μέχρι το τέλος της ημέρας, αλλά να έχει ενδιάμεσα γεύματα ή σνακ που είναι τόσο φτωχά σε πρωτεΐνη ώστε να μην τον κρατούν χορτάτο. Μια απλή και ρεαλιστική σύσταση είναι να περιλαμβάνεται πρωτεΐνη κάθε τρεις έως πέντε ώρες μέσα στην ημέρα, σε όλα τα γεύματα και στα περισσότερα σνακ.

Το ψέμα: Η ζωική πρωτεΐνη είναι ανώτερη από τη φυτική

Ίσως η μεγαλύτερη σύγχυση γύρω από την πρωτεΐνη αφορά την αντίληψη ότι η ζωική πρωτεΐνη είναι απαραίτητα καλύτερη από τη φυτική. Η ζωική πρωτεΐνη συχνά παρουσιάζεται ως το «χρυσό πρότυπο», επειδή πολλές ζωικές τροφές περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα σε αναλογίες που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης.

Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όπως επισημαίνουν οι διατροφολόγοι, κάπου στην πορεία το «πιο αποτελεσματικό» άρχισε να μεταφράζεται λανθασμένα ως «ανώτερο».

Η πραγματικότητα είναι ότι οι φυτικές πρωτεΐνες, όπως τα φασόλια, οι φακές, το τόφου, τα δημητριακά ολικής άλεσης, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, προσφέρουν συχνά πολλά θρεπτικά συστατικά που λείπουν από τις ζωικές πρωτεΐνες, ιδίως φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, τείνουν να είναι πλούσιες σε ευεργετικά ακόρεστα λιπαρά, ενώ έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και καθόλου χοληστερόλη.

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί η αντικατάσταση μέρους της ζωικής πρωτεΐνης με φυτική έχει συσχετιστεί με προστασία απέναντι στον διαβήτη τύπου 2 και με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο και άνοια.

Οι φυτικές πρωτεΐνες έχουν και ένα ακόμη πλεονέκτημα: πολλές ολόκληρες φυτικές τροφές που περιέχουν πρωτεΐνη συνοδεύονται φυσικά από φυτικές ίνες, που ενισχύουν σημαντικά τον κορεσμό. Για παράδειγμα, ένα μπολ με δημητριακά ολικής άλεσης, φασόλια, λαχανικά και αβοκάντο μπορεί να κρατήσει κάποιον χορτάτο για περισσότερη ώρα από ορισμένες φέτες γαλοπούλας ή ένα μπολ στραγγιστό γιαούρτι ή τυριού cottage.

Όσο για τη μυϊκή ανάπτυξη, οι μελέτες δείχνουν ότι οι ζωικές πρωτεΐνες μπορεί να έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην αύξηση της μυϊκής μάζας. Ωστόσο, όσον αφορά τη δύναμη και τη σωματική απόδοση, η φυτική πρωτεΐνη φαίνεται να είναι συγκρίσιμη με τη ζωική. Η καλύτερη στρατηγική δεν είναι η υπερβολή ούτε η μονομερής επιλογή μιας μόνο πηγής πρωτεΐνης.