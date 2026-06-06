Το Πριγκιπάτο είναι αυτό που έδωσε τη λύση στην Μονακό για τη νέα χρόνια, όπως αναφέρει η «Equipe».

Συγκεκριμένα, το Πριγκιπάτο χορήγησε στη Μονακό δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το μπάτζετ της νέας σεζόν να ανέρχεται πλέον συνολικά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δέκα εκατομμύρια αναμένεται να μπουν στην ομάδα από επενδυτές και ο ένας από αυτούς είναι ο Τζαμάλ Μάσμπερν.

Η Μονακό θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρει ένα εγγυημένο συμβόλαιο για τουλάχιστον τρία χρόνια από την Euroleague.