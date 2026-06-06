Για τη σχέση του με την Ήβη Αδάμου αλλά και για την κόρη τους μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Παρασκευής 5/6 ο Μιχάλης Κουινέλης. Όπως επεσήμανε με παράπονο η μικρή του μοιάζει και εξήγησε ότι από τότε που έγινε πατέρας νιώθει πιο ευάλωτος.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Στην αγκαλιά του Φάνη» ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε τόσο για τη διαχρονική αμηχανία που διατηρεί προς την αναγνωρισιμότητα όσο και για τα άγχη που έφερε η πατρότητα στη ζωή του.

«Δεν ξέρω πώς να σταθώ στις δημόσιες εμφανίσεις μου, καθόλου»

Ειδικότερα, ο Μιχάλης Κουινέλης επεσήμανε αρχικά «δεν ξέρω πώς να σταθώ στις δημόσιες εμφανίσεις μου, καθόλου. Ειδικά σε events που ‘χει κάμερες και φωτογράφους, κάθε φορά, την ώρα που με βλέπεις, εκείνη την ώρα, σκέφτομαι πού να βάλω τα χέρια μου. Σκέφτομαι πώς να βάλω τα πόδια μου, μήπως πρέπει να χαμογελάω, μήπως πρέπει να ‘ναι το πηγούνι μου επάνω, μήπως πρέπει να ‘ναι το πηγούνι μου κάτω. Γιατί δεν έχω και καμία αίσθηση, δεν είμαι από τους ανθρώπους που κοιτάζομαι συχνά στον καθρέφτη».

«Έχω παρεξηγηθεί πολλές φορές επειδή ντρέπομαι πάρα, πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα. Με έχουν παρεξηγήσει κιόλας, ότι και καλά…. αλλά είναι από αμηχανία και από ντροπή μόνο» συμπλήρωσε.

«Όταν γίνεσαι γονιός, είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά φοβάσαι πράγματα που δεν φοβόσουν καθόλου και δεν φοβάσαι, επίσης, πράγματα που έτρεμες. Φυσικά και νιώθω πιο ευάλωτος, στους εξωγενείς παράγοντες» εξήγησε και πρόσθεσε: «Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω και πιστεύω πως όλοι κάνουν την προσπάθειά τους και τον αγώνα τους, ειδικότερα τώρα που γίνονται όλο και πιο περίεργα και πιο βίαια τα πράγματα».

«Μου έμοιασε η κόρη μου και έχει μαμά την Ήβη, γ@μωτο» τόνισε μεταξύ άλλων.

«Προσπαθώ καθημερινά να δείξω στην Ήβη πόσο ”εκεί” είμαι» σημείωσε αναφερόμενος στη σύντροφό του.