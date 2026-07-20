Το τέλος του τελικού του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής αμαυρώθηκε από τις σκηνές έντασης μεταξύ του Παρέδες και των Γκαρθία και Γκάβι.

Ωστόσο, πριν από αυτό το επεισόδιο, υπήρξε άλλο ένα με τον Μολίνα να ρίχνει μπουνιά στον Ρόδρι χωρίς λόγο.

Ο χρήστης των social media που δημοσίευσε το βίντεο τονίζει πως ο Μολίνα ήταν αυτός που επιτέθηκε πρώτος στον Ρόδρι και έτσι, ξεκίνησε η ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Το βίντεο έχει προκαλέσει την κατακραυγή των διεθνών της Αργεντινής, με αρκετούς να σχολιάζουν την απαράδεκτη συμπεριφορά των παικτών.