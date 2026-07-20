Μια αγαπημένη συνήθεια έχει γίνει για το ζευγάρι Νικολάου και Χρυσής Βαρδινογιάννη οι καλοκαιρινές διακοπές στο νησί της αποκάλυψης.

Πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι εθεάθη να φθάνει στο νησί με τελικό προορισμό του, την κατοικία που διαθέτει στην Πάτμο. Ενώ λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα οι πρώτες βόλτες στην Χώρα της Πάτμου παρέα με μέλη εφοπλιστικών οικογενειών από την Χίο που διαθέτουν επίσης κατοικίες στο νησί επιβεβαίωσαν τις φήμες για την άφιξη τους και ταυτόχρονα την απαρχή των καλοκαιρινών τους διακοπών στον νησί της Αποκάλυψης.

Είναι άλλωστε γνωστή η αγάπη της Χρυσής Βαρδινογιάννη για την Πάτμο, όταν την πρωτοεπισκέφθηκε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, απολαμβάνοντας τη θάλασσα στο λιβάδι του Γερανού, ανάμεσα στη χρυσή ελληνική νεολαία.

Όπως μάλιστα είχε γίνει γνωστό τότε η κόρη της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη είχε αποτυπώσει σε σχέδια όλη εκεινη την ομορφιά του νησιού μιας και πάντα της άρεσε να σχεδιάζει, να σκιτσάρει ελεύθερα, να ζωγραφίζει και ταυτόχρονα να αποτυπώνει τις σκέψεις της στο χαρτί, είτε σε πεζό, είτε σε λόγο ποιητικό.

Στο ίδιο νησί, κάποια χρόνια αργότερα, ο Νικόλαος θα ανακάλυπτε τις ομορφιές μέσα απο τα τοπία σε στεριά και θάλασσα και όπως έχει ειπωθεί θα ξεκινούσε την αποτύπωση τους σε μια ενότητα ενός εικαστικού του έργου, που έχει παρουσιαστεί στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί, άλλα και σε εκθέσεις που πραγματοποίησε τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό.