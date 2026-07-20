Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο γεμάτο κέφι και χορό από beach bar δίπλα στη θάλασσα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εμφανίζεται να χορεύει ασταμάτητα μαζί με τον καλύτερό της φίλο, απολαμβάνοντας τη μουσική και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μέχρι τη δύση του ηλίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν από τα ηχεία ακούστηκαν οι επιτυχίες «Low» του Flo Rida και «Έχω πεθάνει για σένα» της Άννας Βίσση, με την ίδια να παρασύρεται στον ρυθμό και να χαρίζει ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο στους ακολούθους της.

Με το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, συνόδευσε την ανάρτησή της γράφοντας: «Όταν είσαι ο θείος των 90’s που πηγαίνει σε πάρτι νεολαίας», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Καλά πάμε γενικά».

Το βίντεο συγκέντρωσε γρήγορα πλήθος προβολών, likes και σχολίων, με τους χρήστες του TikTok να σχολιάζουν την ανεπιτήδευτη διάθεση και τη θετική ενέργεια της παρουσιάστριας, η οποία συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.