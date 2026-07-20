Ένταση επικράτησε στον «αέρα» της ΕΡΤ ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παππά, και τον νέο οργανωτικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μπουλέκο.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση για το αν πρέπει να παραδώσουν τις έδρες οι βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι όσοι αποχώρησαν πρέπει να παραδώσουν τις έδρες, ζητώντας από τον κ. Παππά να πράξει το ίδιο, παρότι έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από το κόμμα.

«Όσοι αποχώρησαν θα πρέπει να τιμούν την υπογραφή τους. Όταν εκλέγεσαι σε έναν κομματικό φορέα και διαφωνείς, πρέπει να παραδώσεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγης. Όπως είχα πει ότι ο κύριος Παππάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιδικώ προσωπικά μαζί σας, παράδειγμα φέρνω… Πολιτικά, αν είστε έντιμος, να παραδώσετε την έδρα», είπε ο νέος οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα παραδώσω την έδρα σε πραξικοπηματική ηγεσία. Αυτό να το πείτε στον πρώην πρόεδρό σας, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας και σας άφησε ορφανούς», απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «Μη μου κάνετε προσωπικές επιθέσεις… Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παραδώσω σε μία πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα».

«Όταν θα τιμήσετε εσείς τη δημοκρατία, τότε θα κάνετε μαθήματα σε εκλεγμένους του Κοινοβουλίου», είπε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Παππάς.