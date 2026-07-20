Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Παλατάκι παρουσίασε επίσημα τον Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος Φόργουορντ που υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας έγινε αντικείμενο λατρείας από τους φίλους του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Όσμαν αφού παρέλαβε την φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς, στην συνέχεια δεν σταμάτησε να μοιράζει αυτόγραφα, φωτογραφίες και υπογεγραμμένες φανέλες.

Όσο για τις πρώτες του δηλώσεις ο Τούρκος φόργουορντ ανέφερε πως στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στην Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Όσμαν:

Για την υποδοχή του κόσμου είπε: «Ήταν απίθανη η ατμόσφαιρα. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και είχε τόσο κόσμο εδώ. Μου έκανε τη μέρα καλύτερη. Τους ευχαριστώ όλους. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Αυτό το ταξίδι ελπίζω να κρατήσει πολύ και να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει. Είναι μια μέρα που θα τη θυμάμαι για μένα και θα την κρατήσω για πάντα. Αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο θα χρειαστούμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Θα έχουμε προκλήσεις, μας αρέσουν οι προκλήσεις, θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε».

Για το τι τον έφερε στον ΠΑΟΚ: «Ο κ. Μυστακίδης μου εξήγησε το όραμα που υπάρχει για την Euroleague. Ήταν πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που με πίστεψε. Δε θα είναι εύκολο, όμως έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Θα πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας».

Για τον στόχο και αν ήταν πισωγύρισμα στην καριέρα του: «Θέλουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, στην Euroleague και για μένα αυτός είναι ο στόχος μου. Δε το βλέπω σαν πισωγύρισμα. Δε βλέπω πως είμαι σε μια ομάδα Eurocup, αλλά σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες. Θα χρειαστεί χρόνος και θα είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι παίκτες».