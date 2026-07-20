Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της τίμησαν τη μνήμη της σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μνημόσυνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 20 Ιουλίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το κλίμα ήταν φορτισμένο, με τον αδελφό της σπουδαίας ηθοποιού, Αντώνη Βουγιουκλάκη, να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Από το μνημόσυνο ξεχώρισε η απουσία του μοναχογιού της αξέχαστης ηθοποιού, Γιάννη Παπαμιχαήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν μήνα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας, γεγονός που τον κράτησε μακριά από την τελετή.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν συγγενείς της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες της που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της.

Ανάμεσα στους συγγενείς ήταν ο αδελφός της Αντώνης Βουγιουκλάκης μαζί με τον γιο του, Αιμίλιο, καθώς και η Έφη Πίκουλα, χήρα του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άριελ Κωνσταντινίδη, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Νίκος Φρονιμόπουλος, ο Κώστας Βενετσάνος, ο Κώστας Πρέκας και η Ελένη Ροδά.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με όσους παρευρέθηκαν να τιμούν τη γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής ιστορίας.

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