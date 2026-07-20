Μετά την αποτυχία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 και την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «Νασιονάλμανσαφτ».

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον 59χρονο τεχνικό, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει άμεσα τα νέα του καθήκοντα, μόλις ολοκληρωθούν τα τυπικά με τη Red Bull.

Ο ίδιος ο Κλοπ, μάλιστα ο οποίος βρέθηκε στο Μουντιάλ 2026 ως σχολιαστής επιβεβαίωσε πως το ζήτημα της συνεργασίας του με τη Red Bull έχει πλέον κλείσει και πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην προπονητική.

«Λύθηκε το θέμα με την Red Bull και οφείλω να την ευχαριστήσω για τη στάση της. Ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και το θέμα τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Τώρα θα επιστρέψω στο Βερολίνο για να προχωρήσει η διαδικασία με την ομοσπονδία, να υπογράψω το συμβόλαιο και ν’ ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και στη ζωή μου», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.