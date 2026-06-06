Για τη σημερινή και όπως τόνισε ιδιαίτερη για την ίδια ημέρα μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη τονίζοντας πως πριν από τρία ολόκληρα χρόνια είχε καταρρεύσει ενώ ήταν στον αέρα του ΣΚΑΪ.

«Και για σένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα… Άμα θες, λες, άμα δεν θες, δεν λες…», είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην Αφροδίτη Γραμμέλη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6/6.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη απάντησε: «Είναι τρία χρόνια μετά από ένα πολύ έντονο περιστατικό, πανελλαδικά είχα καταρρεύσει.

Αλλά επειδή υπήρχε ένας άλλος λόγος, χαίρομαι που πέρασαν τρία χρόνια και μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια όλα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ όμορφα και γι’ αυτό να έχουμε την υγεία μας.

Θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο σήμερα, είναι πολύ σπουδαία μέρα για μένα».